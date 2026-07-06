Clima en Durango: Persisten las lluvias; Tamazula acumula 62 milímetros en un día

Persisten las condiciones para lluvias este martes en gran parte del estado. De acuerdo con el pronóstico, se esperan precipitaciones de moderadas a fuertes en la zona serrana y ligeras en el resto de la entidad, incluida la ciudad de Durango.

Durante las últimas horas, el mayor acumulado de lluvia se registró en el municipio de Tamazula, con 62 milímetros, equivalentes a 62 litros por metro cuadrado. Le siguieron Súchil, con 24 milímetros, y Vicente Guerrero, con 21, siendo estos los municipios con las precipitaciones más importantes.

Para la ciudad de Durango, el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indica un cielo mayormente nublado, con una temperatura mínima de 15 grados por la mañana, una máxima de 30 por la tarde y 18 grados durante la noche. Además, se prevén rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora.

En cuanto a las temperaturas mínimas registradas la mañana del lunes, San Bernardo reportó 6.5 grados; La Rosilla, en Guanaceví, nueve; Hidalgo, 11.5; El Salto, cabecera municipal de Pueblo Nuevo, 12; Cuencamé y Súchil, 14; mientras que Vicente Guerrero, Santiago Papasquiaro, Poanas y la ciudad de Durango registraron 15 grados.

Con una temperatura mínima de 16 grados se ubicaron Ocampo, Tepehuanes y Nuevo Ideal; Indé reportó 21; Topia, 22; Lerdo, 23, y Tamazula, 24 grados.

Respecto a las temperaturas máximas registradas en las últimas horas, Tamazula y Topia alcanzaron 39 grados; Santiago Papasquiaro, 36; Ocampo, 34; Indé, 33.5; Cuencamé y la ciudad de Durango, 32; mientras que San Bernardo, Nuevo Ideal y Súchil reportaron 30 grados.