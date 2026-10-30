Clima en Durango: ¿Persistirán las bajas temperaturas para este 31 de octubre?

Aunque ya no se registraron lluvias y volvió a presentarse un día soleado, la mañana del viernes se mantuvieron bajas temperaturas en casi todo el estado.

El pronóstico meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local reportó cinco grados centígrados en la comunidad de La Rosilla, municipio de Guanaceví; en Navíos, en la sierra del municipio de Durango, y en San Bernardo.

En Canatlán se registraron siete grados; ocho grados en El Salto, cabecera municipal de Pueblo Nuevo, así como en Poanas y la ciudad de Durango; nueve grados en Vicente Guerrero, Santiago Papasquiaro, Hidalgo y Guadalupe Victoria; 11 en Ocampo; 12 en Indé y 13 en Lerdo.

Las temperaturas máximas registradas durante las últimas horas también fueron relativamente bajas, salvo en el norte del estado, donde Ocampo alcanzó 33 grados centígrados y San Bernardo, 29.

En Santiago Papasquiaro se registraron 26 grados; 24 en Tamazula, Lerdo, Hidalgo y Vicente Guerrero; 23 en Topia, Indé y la ciudad de Durango, y 22 en Poanas.

¿Cómo será el clima este sábado 31 de octubre?

Para este sábado se espera un día mayormente soleado en todo el estado y sin condiciones para la presencia de lluvias. Este pronóstico se mantiene también para el domingo.

En la ciudad de Durango se prevé un sábado soleado, con temperaturas de 10 grados centígrados como mínima, 28 como máxima y 16 durante la noche. Las rachas de viento más fuertes podrían alcanzar los 15 kilómetros por hora.