Clima en Durango: prevén calor moderado en la capital y tormentas en varias regiones este miércoles

Con la semana en marcha, las condiciones del tiempo volverán a ser un tema a tomar en cuenta para quienes salen temprano de casa, tienen actividades al aire libre o simplemente buscan anticiparse a los cambios del clima en las distintas regiones del estado.

Para este miércoles 8 de julio, Durango perfila una jornada de mañanas frescas y tardes templadas a cálidas, con una capital que tendrá varias horas de sol, pero que podría cerrar el día con tormentas eléctricas. En otras regiones, como la Laguna, el calor seguirá más intenso, mientras que en municipios serranos, del norte y de las Quebradas también aparecen señales de lluvia y actividad eléctrica conforme avance la tarde.

En la ciudad de Durango, el miércoles arrancará con una mañana fresca, con temperaturas cercanas a los 15 grados centígrados, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará alrededor de los 27 grados. El cielo se mantendrá mayormente soleado durante gran parte del día, pero hacia las 14:00 y 15:00 horas aparece probabilidad de tormentas eléctricas, además de otro episodio por la noche.

Para la Comarca Lagunera, en municipios como Gómez Palacio y Lerdo, el ambiente seguirá siendo mucho más pesado. El pronóstico marca una mínima cercana a los 21 grados al amanecer y una máxima de hasta 32 grados centígrados por la tarde, con cielo de mayormente soleado a nublado y tormentas eléctricas a partir del cierre de la tarde y durante la noche.

En el norte y centro del estado, como Santiago Papasquiaro, también se prevé una jornada cambiante. Ahí se esperan mínimas de alrededor de los 14 grados y máximas de hasta 28 grados, con cielo soleado durante buena parte del día, pero con tormentas eléctricas por la tarde y nuevamente por la noche.

En la zona serrana, particularmente en El Salto, persistirá el ambiente más fresco del estado. Para este miércoles se esperan mínimas cercanas a los 11 grados y máximas de alrededor de 20 grados, con cielo mayormente nublado y lluvias desde el mediodía, además de nuevos periodos de precipitación hacia la tarde.

Por su parte, en municipios del noroeste y sierra norte, como Guanaceví, se mantendrá el contraste entre la mañana y la tarde. El pronóstico marca temperaturas cercanas a los 14 grados al amanecer y máximas de alrededor de 28 grados, con sol en buena parte del día y chubascos hacia la noche.

En la región de las Quebradas, en municipios como Tamazula, continuará el ambiente cálido, aunque con más inestabilidad conforme avance la jornada. Ahí se estiman temperaturas mínimas de alrededor de los 20 grados y máximas de hasta 32 grados centígrados, con tormentas eléctricas durante la tarde y la noche.

De manera general, Durango tendrá este miércoles un día de contrastes, con una capital estable durante varias horas, una Laguna donde el calor seguirá fuerte y municipios serranos, del norte y de las Quebradas donde el cielo podría cambiar con lluvia y tormenta eléctrica conforme avance el día. La recomendación es no confiarse del sol de la mañana, mantenerse hidratado y estar atento a posibles cambios de cielo durante la tarde y noche.