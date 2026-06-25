Clima en Durango: Prevén escasa probabilidad de lluvia para este viernes en la ciudad capital

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronostica para este viernes una baja probabilidad de lluvias ligeras en la ciudad de Durango, las cuales, de presentarse, serían durante la noche y con acumulados menores a los cinco milímetros.

De acuerdo con el Departamento de Meteorología e Hidrología de la Conagua local, se espera una mañana mayormente soleada, mientras que por la tarde aumentará la nubosidad, aunque las posibilidades de precipitación seguirán siendo mínimas.

Para la capital del estado se prevé una temperatura mínima de 16 grados centígrados, una máxima de 34 y una temperatura nocturna cercana a los 20 grados. Además, se esperan rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora.

En cuanto a las temperaturas registradas la mañana del jueves, La Rosilla, en el municipio de Guanaceví, reportó la mínima estatal con apenas tres grados centígrados, pese a que ya inició el verano.

Otras temperaturas mínimas fueron de 10 grados en San Bernardo; 12 en Hidalgo; 13 en Súchil; 15 en Vicente Guerrero, Nuevo Ideal y Tepehuanes, mientras que en la ciudad de Durango el termómetro descendió hasta los 16.8 grados.

En contraste, las temperaturas máximas continúan superando los 40 grados en varios municipios. Tamazula registró 42 grados; Santiago Papasquiaro y Topia alcanzaron 40; Cuencamé llegó a 38; Lerdo, 35; mientras que Indé, Tepehuanes, Hidalgo y Nuevo Ideal reportaron 34 grados. Canatlán y la ciudad de Durango registraron una máxima de 33 grados centígrados.