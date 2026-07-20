Clima en Durango: prevén lapsos soleados este martes, aunque podrían registrarse tormentas al cierre del día

El martes llegará a Durango con un pronóstico que vuelve a combinar temperaturas agradables al amanecer, calor durante la tarde y posibles cambios de cielo en varias regiones del estado. Para quienes salgan temprano, tengan actividades al aire libre o planeen traslados por carretera, el clima será un punto a tomar en cuenta conforme avance la jornada.

Para este martes 21 de julio, Durango perfila un día de contrastes, con una capital que tendrá varias horas de sol, aunque hacia la tarde podría registrar tormentas eléctricas. En la Laguna se mantendrá el ambiente más caluroso, mientras que en municipios serranos, del norte y de las Quebradas también aparece posibilidad de lluvia durante la segunda mitad del día.

En la ciudad de Durango, el martes arrancará con una mañana fresca, con temperaturas cercanas a los 14 grados centígrados, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará alrededor de los 30 grados. El cielo pasará de parcialmente nublado a soleado durante buena parte del día; sin embargo, hacia las 18:00 horas aparece probabilidad de tormentas eléctricas, por lo que el cierre de la jornada podría ser más inestable.

Para la Comarca Lagunera, en municipios como Gómez Palacio y Lerdo, el ambiente seguirá siendo más pesado. El pronóstico marca una mínima cercana a los 21 grados al amanecer y una máxima de hasta 36 grados centígrados por la tarde, con cielo despejado y soleado durante gran parte del día. Hacia la noche también aparece probabilidad de tormentas eléctricas, especialmente entre las 20:00 y 21:00 horas.

En el norte y centro del estado, como Santiago Papasquiaro, también se prevé un martes variable. Ahí se esperan mínimas de alrededor de 15 grados y máximas de hasta 29 grados, con cielo nublado durante la mañana, algunos periodos de sol hacia el mediodía y tormentas eléctricas durante la tarde, principalmente entre las 14:00 y 15:00 horas.

En la zona serrana, particularmente en El Salto, persistirá el ambiente más fresco del estado. Para este martes se esperan mínimas cercanas a los 10 grados y máximas de alrededor de 23 grados, con una mañana de nubes y claros, pero con probabilidad de lluvias entre las 14:00 y 15:00 horas, por lo que se recomienda tomar precauciones si se tienen traslados o actividades en esta región.

Por su parte, en municipios del noroeste y sierra norte, como Guanaceví, se mantendrá el contraste entre la mañana y la tarde. El pronóstico marca temperaturas cercanas a los 13 grados al amanecer y máximas de alrededor de 31 grados, con cielo nublado durante buena parte del día y probabilidad de tormentas eléctricas entre las 15:00 y 16:00 horas, además de chubascos hacia la noche.

En la región de las Quebradas, en municipios como Tamazula, continuará el ambiente cálido. Ahí se estiman temperaturas mínimas de alrededor de 19 grados y máximas de hasta 35 grados centígrados, con nubosidad durante buena parte de la jornada y probabilidad de tormentas eléctricas hacia las 18:00 horas.

De manera general, Durango tendrá este martes un día de cielo cambiante, con una capital que podría cerrar con tormentas, una Laguna donde el calor seguirá presente y municipios serranos donde se mantendrá la probabilidad de lluvia. La recomendación es no confiarse de la estabilidad de la mañana, mantenerse hidratado y estar atento a posibles cambios de cielo durante la tarde y noche.