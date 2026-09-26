Clima en Durango: ¿prevén lluvias en la capital para este 27 de septiembre de 2026?

Para este domingo se esperan lluvias de mediana intensidad a fuertes únicamente en municipios del noroeste del estado de Durango, pero no relacionadas con el huracán Polo, sino con los efectos del Monzón Mexicano. ¿Para la capital de la entidad cuál es el pronóstico?

De acuerdo con el pronóstico emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Durango, las precipitaciones se concentrarán principalmente en los municipios de Guanaceví, San Bernardo, Tamazula, Topia y Tepehuanes.

¿Lloverá en Durango capital este 27 de septiembre?

En la ciudad de Durango no se pronostican lluvias. Se espera un día mayormente nublado, con temperaturas de 16 grados centígrados por la mañana, que podrían alcanzar los 32 grados durante la tarde y descender a 21 grados por la noche, con vientos máximos de 20 kilómetros por hora.

Durante la mañana del sábado se registraron temperaturas mínimas de 4.5 grados en el municipio de San Bernardo; seis grados en La Rosilla, Guanaceví; 10 en Hidalgo y Ocampo; 13 en Poanas, y 14 grados en Canatlán, Nuevo Ideal, Vicente Guerrero y la ciudad de Durango.

En Guadalupe Victoria se registraron 16 grados como mínima; 19 en Indé; 21 en Lerdo y Cuencamé; 23 en Topia, y 26 grados en Tamazula.

Temperaturas máximas en últimas horas

En cuanto a las temperaturas máximas, en las últimas horas se alcanzaron 38 grados en Tamazula; 36 en Topia; 35 en Cuencamé y Santiago Papasquiaro; 34 en Ocampo; 32 en Lerdo; 30 en Poanas, y 29 grados en la ciudad de Durango.