Clima en Durango: ¿prevén lluvias este 31 de mayo de 2026?

De acuerdo con el pronóstico del Departamento de Meteorología e Hidrología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), un canal anticiclónico favorecerá un ambiente caluroso durante gran parte del día en la entidad.

Sin embargo, a partir de las seis de la tarde las condiciones meteorológicas podrían cambiar significativamente.

¿Se prevén lluvias este 31 de mayo en Durango?

Aunque la mañana y gran parte de la tarde de este domingo estarán marcadas por condiciones soleadas y temperaturas elevadas, para la noche se prevé la presencia de lluvias en diversas regiones de Durango.

En la ciudad de Durango se esperan precipitaciones de hasta 20 milímetros, al igual que en los municipios de Nombre de Dios, Poanas, Vicente Guerrero, Súchil y Mezquital. En el resto del estado podrían registrarse lloviznas ligeras.

Para la capital del estado se pronostica una temperatura mínima de 16 grados centígrados durante la mañana y una máxima de 32 grados por la tarde. Durante la noche, el termómetro volvería a descender hasta los 16 grados, con rachas de viento de hasta 35 kilómetros por hora.

Así fueron las temperaturas este 30 de mayo

Respecto a las temperaturas registradas la mañana del sábado, las más bajas fueron de dos grados centígrados en La Rosilla, municipio de Guanaceví, y en San Bernardo.

También se reportaron 11.5 grados en Hidalgo; 12 en Súchil; 14 en Vicente Guerrero; 15 en Poanas; 16 en Ocampo y Tepehuanes; y 16.7 grados en la ciudad de Durango.

En contraste, las temperaturas más elevadas se registraron en Tamazula, con 39.5 grados centígrados; Cuencamé y Santiago Papasquiaro, con 39 grados; Lerdo y Ocampo, con 37 grados; así como Indé y la ciudad de Durango, donde el termómetro alcanzó los 36 grados.