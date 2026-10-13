Clima en Durango: ¿Prevén lluvias para este 14 de octubre en la capital?

La trayectoria del huracán Simón continúa inestable y ha cambiado de rumbo; al respecto, Víctor Hugo Randeles, titular del Departamento de Meteorología e Hidrología de la Conagua en Durango, señaló que los modelos numéricos indican la posibilidad de que el fenómeno toque tierra en Sinaloa.

¿CUÁL ES EL ESTADO DE LAS PRESAS DE DURANGO?

En cuanto a las presas, informó que las cinco que conforman el Distrito de Riego 052 se encuentran prácticamente llenas, con un almacenamiento promedio del 95.1 por ciento.

La presa Santiago Bayacora registra la mayor captación, con 131 millones de metros cúbicos y un nivel del 101 por ciento de su capacidad. Actualmente presenta un derrame de nueve metros cúbicos por segundo, cantidad menor a la registrada durante la semana pasada, explicó el funcionario.

Por su parte, la presa Guadalupe Victoria se encuentra al 95.8 por ciento de su capacidad y desfoga 10 metros cúbicos por segundo, mientras que la Francisco Villa, ubicada en el municipio de Poanas, registra un almacenamiento del 82.3 por ciento.

La presa Caboraca, en Canatlán, dejó de verter agua y durante la mañana del martes se encontraba al 99.7 por ciento de su capacidad. En tanto, la Peña del Águila, que la semana pasada estaba cerca del 60 por ciento, alcanzó ya el 91.8 por ciento.

En contraste, las presas ubicadas fuera del Distrito de Riego 052 mantienen niveles de almacenamiento considerablemente menores, particularmente tres ubicadas al norte del estado.

La presa San Gabriel, en el municipio de Ocampo, registra apenas el 26.9 por ciento de su capacidad ; la Lázaro Cárdenas, en Indé, se encuentra al 35.1 por ciento, y la Villa Hidalgo, en el municipio de Hidalgo, reporta un almacenamiento del 36.3 por ciento.

CLIMA PARA EL 14 DE OCTUBRE

Para este miércoles se pronostica en la capital un cielo mayormente nublado, con baja probabilidad de lluvias durante la tarde. En caso de presentarse, serían de intensidad ligera.

Se esperan temperaturas de alrededor de 16 grados centígrados por la mañana, 29 por la tarde y 14 durante la noche, además de vientos con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

REGISTRO DE TEMPERATURAS

Ante la ausencia de lluvias y nubosidad, las temperaturas vespertinas comienzan a incrementarse. De acuerdo con el reporte de las últimas horas, Tamazula registró nuevamente 40 grados centígrados.

En Santiago Papasquiaro y Lerdo alcanzaron 33 grados, Topia reportó la misma temperatura, Cuencamé llegó a 32 grados, mientras que Ocampo y la ciudad de Durango registraron 31 grados. San Bernardo alcanzó los 30 grados.