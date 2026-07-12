Clima en Durango: prevén lunes caluroso con tormentas hacia la noche en la capital

Con el arranque de una nueva semana, las condiciones del tiempo volverán a ser un tema a tomar en cuenta para quienes salen temprano de casa, tienen actividades al aire libre o simplemente buscan anticiparse a los cambios del clima en las distintas regiones del estado.

Para este lunes 13 de julio, Durango perfila una jornada de mañana fresca y tarde cálida, con una capital que tendrá varias horas de sol, aunque hacia la noche podría registrar tormentas eléctricas. En otras regiones, como la Laguna y las Quebradas, el calor será más marcado, mientras que en municipios serranos y del norte también aparecen señales de lluvia y actividad eléctrica conforme avance la jornada.

En la ciudad de Durango, el lunes arrancará con una mañana fresca, con temperaturas cercanas a los 14 grados centígrados, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará alrededor de los 31 grados. El cielo se mantendrá mayormente despejado durante las primeras horas, con más sol hacia la mañana y el mediodía; sin embargo, por la tarde aumentará la nubosidad y hacia las 21:00 y 22:00 horas aparece probabilidad de tormentas eléctricas.

Para la Comarca Lagunera, en municipios como Gómez Palacio y Lerdo, el ambiente seguirá siendo mucho más caluroso. El pronóstico marca una mínima cercana a los 22 grados al amanecer y una máxima de hasta 35 grados centígrados por la tarde, con cielo soleado durante buena parte del día. Hacia la noche también aparece posibilidad de tormentas eléctricas, por lo que el cierre de la jornada podría ser más variable.

En el norte y centro del estado, como Santiago Papasquiaro, también se prevé una jornada cambiante. Ahí se esperan mínimas de alrededor de 16 grados y máximas de hasta 29 grados, con cielo nublado al inicio del día, periodos de sol hacia la mañana y tormentas eléctricas durante la tarde, principalmente entre las 15:00 y 16:00 horas.

En la zona serrana, particularmente en El Salto, persistirá el ambiente más fresco del estado. Para este lunes se esperan mínimas cercanas a los 12 grados y máximas de alrededor de 23 grados, con cielo mayormente nublado y lluvias durante la tarde, especialmente entre las 14:00 y 16:00 horas, además de chubascos hacia la noche.

Por su parte, en municipios del noroeste y sierra norte, como Guanaceví, se mantendrá el contraste entre la mañana y la tarde. El pronóstico marca temperaturas cercanas a los 15 grados al amanecer y máximas de alrededor de 34 grados, con una mañana más despejada, aumento de nubosidad por la tarde y posibilidad de tormentas eléctricas hacia el cierre del día.

En la región de las Quebradas, en municipios como Tamazula, continuará el ambiente cálido, aunque con más inestabilidad conforme avance la jornada. Ahí se estiman temperaturas mínimas de alrededor de 21 grados y máximas de hasta 34 grados centígrados, con sol durante buena parte del día y tormentas eléctricas hacia las primeras horas de la tarde.

De manera general, Durango tendrá este lunes un día de contrastes, con una capital que lucirá estable durante varias horas, una Laguna donde el calor seguirá fuerte y municipios serranos, del norte y de las Quebradas, donde el cielo podría cambiar con lluvia y tormenta eléctrica conforme avance el día. La recomendación es no confiarse del sol de la mañana, mantenerse hidratado y estar atento a posibles cambios de cielo durante la tarde y noche.