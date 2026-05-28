Clima en Durango: Pronostican posibilidad de llovizna para municipios laguneros

Para este viernes, el pronóstico del clima prevé la posibilidad de lloviznas en los municipios de Mezquital, Mapimí, Gómez Palacio y en toda la franja lagunera colindante con Coahuila y Zacatecas.

El reporte emitido por el Departamento de Meteorología e Hidrología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) señala que una circulación anticiclónica impide la formación de precipitaciones fuertes en estados del norte del país, como Durango, Sonora y Chihuahua, así como en la región del Pacífico.

Sin embargo, en entidades como Coahuila y Zacatecas las probabilidades de lluvia son más favorables, lo que genera condiciones para precipitaciones ligeras en las zonas limítrofes con Durango.

En el caso del municipio de Durango, particularmente en la zona urbana, no se contempla probabilidad de lluvia para este viernes. Se espera un cielo mayormente soleado, con temperaturas mínimas de 15 grados por la mañana y máximas de hasta 35 grados durante la tarde.

Para la noche se pronostican temperaturas cercanas a los 21 grados, además de rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora, principalmente entre la tarde y la noche.

Durante la mañana del jueves, La Rosilla volvió a registrar temperaturas negativas de hasta siete grados bajo cero, la más baja en lo que va del presente mes de mayo.

En San Bernardo se reportaron 4.5 grados; en Navíos, en la sierra del municipio de Durango, cinco grados; en Tepehuanes, 8.2; en Súchil, 11; en Hidalgo, 12; mientras que Vicente Guerrero y Poanas registraron 13 grados. En Canatlán y en la ciudad de Durango, la temperatura mínima fue de 14.5 grados.

En cuanto a las temperaturas máximas, Cuencamé y Santiago Papasquiaro alcanzaron los 39 grados; Tamazula registró 38.5; Lerdo y Ocampo llegaron a 35; Indé alcanzó 34; San Bernardo 31.5 y la ciudad de Durango reportó una máxima de 30.5 grados centígrados.