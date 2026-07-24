Clima en Durango: Pronóstico de sol para el sábado en la capital, pero con probabilidad de nublados por la tarde

El fin de semana arrancará en Durango con un pronóstico que combina momentos de sol, ambiente cálido y posibilidad de cambios en el cielo conforme avance la jornada. Para quienes tengan planes al aire libre, salidas familiares o traslados por carretera, el clima volverá a ser un punto a tomar en cuenta.

Para este sábado 25 de julio, Durango perfila un día de contrastes, con una capital que tendrá buena parte de la jornada con cielo despejado a parcialmente soleado, aunque hacia la tarde podría presentarse un chubasco aislado. En la Laguna se mantendrá el ambiente más caluroso, mientras que en municipios serranos, del norte y de las Quebradas la nubosidad y la posibilidad de lluvia seguirán presentes en distintos momentos.

En la ciudad de Durango, el sábado arrancará con una mañana fresca, con temperaturas cercanas a los 14 grados centígrados, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará alrededor de los 32 grados. El cielo se mantendrá mayormente despejado y soleado durante las primeras horas del día, con nubes intermitentes hacia la tarde. Alrededor de las 17:00 horas aparece posibilidad de chubasco, por lo que el cierre de la tarde podría ser más variable.

Para la Comarca Lagunera, en municipios como Gómez Palacio y Lerdo, el ambiente será mucho más pesado. El pronóstico marca una mínima cercana a los 21 grados al amanecer y una máxima de hasta 36 grados centígrados por la tarde, con cielo despejado y soleado durante gran parte de la jornada. En esta región, el calor volverá a ser el principal factor a considerar.

En el norte y centro del estado, como Santiago Papasquiaro, también se espera una jornada variable. Ahí se prevén temperaturas frescas durante la mañana y una tarde cálida, con periodos de sol y aumento de nubosidad conforme avance el día, por lo que no se descartan cambios en el cielo hacia la tarde o noche.

En la zona serrana, particularmente en El Salto, persistirá el ambiente más fresco del estado. Para este sábado se espera una mañana fría a fresca y una tarde templada, con mayor presencia de nubosidad durante la segunda mitad del día, además de posibilidad de lluvias aisladas en zonas de montaña.

Por su parte, en municipios del noroeste y sierra norte, como Guanaceví, se mantendrá el contraste entre la mañana y la tarde. El día iniciará fresco, pero conforme avancen las horas aumentará la temperatura y también la nubosidad, con posibilidad de tormentas eléctricas hacia la tarde o noche.

En la región de las Quebradas, en municipios como Tamazula, continuará el ambiente cálido, con temperaturas más altas que en la capital y la sierra. Aunque se esperan periodos de sol durante el día, también podrían presentarse cambios de cielo hacia la tarde, dentro del mismo patrón de inestabilidad que se mantiene en varias zonas del estado.

De manera general, Durango tendrá este sábado un día con lapsos soleados en la capital, calor más marcado en La Laguna y posibilidad de lluvia o tormentas aisladas en municipios serranos y del norte. La recomendación es no confiarse del cielo de la mañana, mantenerse hidratado y estar atento a posibles cambios durante la tarde y noche.