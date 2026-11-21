El cierre del fin de semana traerá condiciones distintas entre las regiones de Durango. Mientras la capital tendrá una jornada relativamente estable y con una tarde templada, algunas zonas serranas mantendrán posibilidad de lluvia y temperaturas considerablemente más bajas.

Para este domingo 22 de noviembre, la ciudad de Durango tendrá una temperatura mínima cercana a los 7 u 8 grados centígrados, mientras que la máxima alcanzará aproximadamente los 24 grados.

Durante las primeras horas se espera ambiente fresco y cielo con algunas nubes. Conforme avance la mañana, el termómetro comenzará a subir y el periodo más templado llegará durante las primeras horas de la tarde.

Meteored prevé una jornada de nubes y claros, con viento del oeste y rachas que podrían alcanzar entre 35 y 39 kilómetros por hora.

¿Lloverá este domingo en la capital?

La señal de precipitación es muy baja. AccuWeather coloca apenas 3 por ciento de probabilidad de lluvia durante el día, con cielo de soleado a parcialmente nublado. Para la noche la posibilidad aumenta ligeramente, aunque sin acumulados relevantes previstos.

Así, el principal contraste en la capital volverá a encontrarse entre el amanecer fresco y una tarde considerablemente más agradable.

La Laguna tendrá hasta 26 grados

En la Comarca Lagunera, particularmente en Gómez Palacio y Lerdo, también se espera una jornada estable.

Para Gómez Palacio se prevén temperaturas cercanas a los 26 grados como máxima y 14 grados como mínima, con nubes y claros y sin lluvia significativa. El viento será moderado del noreste.

Santiago Papasquiaro tendrá mañana fría

En Santiago Papasquiaro, la temperatura podría bajar hasta aproximadamente los 6 grados durante las primeras horas, mientras que la máxima rondará los 24 o 25 grados.

Durante el día predominarán periodos de sol y nubes; sin embargo, algunos modelos contemplan posibilidad de una tormenta pasajera hacia la noche.

El Salto sí tendrá posibilidad de lluvia

El panorama cambia en la zona serrana.

Para El Salto, AccuWeather prevé una máxima cercana a los 17 grados centígrados y una mínima alrededor de los 4 grados, además de hasta 66 por ciento de probabilidad de precipitación, principalmente asociada a algunos chubascos durante la tarde.

Meteored también mantiene señal de lluvia para esta zona, aunque con temperaturas algo más elevadas, lo que confirma un panorama más húmedo que el de la capital.

Guanaceví tendrá una mañana cercana a los 4 grados

En Guanaceví, el domingo será mayormente soleado, con una máxima cercana a los 21 grados y mínima alrededor de los 4 grados.

La probabilidad de precipitación será prácticamente nula, aunque las primeras horas volverán a sentirse frías.

También podría llover en Tamazula

En las Quebradas, Tamazula conservará temperaturas mucho más altas.

Para este domingo se espera una máxima cercana a los 30 grados y mínima alrededor de los 19 grados, aunque Meteored contempla alrededor de 70 por ciento de probabilidad de lluvia débil, con acumulados pequeños.

De manera general, Durango tendrá un domingo de fuertes contrastes: la capital estará seca y templada durante la tarde, la Laguna tendrá condiciones relativamente estables, mientras que algunas zonas serranas y de las Quebradas mantendrán posibilidad de lluvia.

Para quienes salgan temprano en la capital seguirá siendo conveniente llevar una chamarra ligera; por la tarde, además del aumento de temperatura, habrá que considerar las rachas de viento.