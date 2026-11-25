El panorama meteorológico volverá a cambiar en Durango durante las próximas horas. Después de varios días con mañanas frías y tardes relativamente templadas, este jueves 26 de noviembre se esperan condiciones de mayor inestabilidad, con incremento de nubosidad y posibilidad de precipitaciones en distintas regiones del estado.

Para la ciudad de Durango, uno de los pronósticos actualizados contempla una temperatura mínima cercana a los 7 grados centígrados, mientras que la máxima podría quedarse alrededor de los 15 grados. Sin embargo, otros modelos todavía proyectan temperaturas más elevadas, cercanas a los 24 grados.

La mañana comenzará con cielo mayormente nublado y ambiente frío. Conforme avance el día, la temperatura aumentará de manera moderada, aunque las condiciones podrían cambiar durante la tarde.

¿A qué hora podría llover en la capital?

El pronóstico por hora coloca las mayores posibilidades de precipitación entre las 13:00 y las 15:00 horas, con probabilidad de tormentas eléctricas alrededor de las 14:00 y 15:00 horas.

Después de una disminución temporal de la nubosidad, podrían presentarse nuevas precipitaciones entre las 19:00 y las 21:00 horas.

La probabilidad general de lluvia alcanza aproximadamente el 55 por ciento, aunque las precipitaciones podrían presentarse de manera irregular.

La Laguna tendrá una jornada fría y nublada

En la Comarca Lagunera, particularmente en Gómez Palacio y Lerdo, también se espera una disminución importante de temperatura.

Para Gómez Palacio se prevé una máxima cercana a los 16 grados centígrados y una mínima alrededor de los 8 grados, con cielo predominantemente nublado.

La posibilidad de lluvia será baja, por lo que el ambiente fresco y la nubosidad serán los principales factores de la jornada.

Santiago Papasquiaro tendrá tormentas

En Santiago Papasquiaro, la temperatura se moverá entre aproximadamente 4 y 19 grados centígrados, con aumento de nubosidad conforme avance el día.

La probabilidad de precipitación alcanza el 63 por ciento, con posibilidad de tormentas eléctricas durante la tarde y nuevamente por la noche.

La sierra tendrá las condiciones más complicadas

En El Salto, municipio de Pueblo Nuevo, uno de los pronósticos contempla temperaturas entre 4 y 13 grados centígrados, además de una probabilidad de lluvia de hasta el 85 por ciento.

El Servicio Meteorológico Nacional también anticipa condiciones de frío intenso en las zonas altas de Durango, donde las temperaturas podrían descender hasta -10 grados centígrados durante la madrugada del viernes.

Además, para el sur del estado se esperan lluvias fuertes a muy fuertes, por lo que será importante mantenerse atento a los avisos oficiales.

Aunque existe vigilancia por posibles precipitaciones invernales en regiones montañosas del occidente del país, esto no significa que se haya confirmado una nevada para Durango.

Tamazula conservará temperaturas más cálidas

En las Quebradas, Tamazula de Victoria tendrá condiciones diferentes, con una máxima cercana a los 27 grados centígrados y mínima alrededor de los 13 grados.

El cielo permanecerá parcialmente soleado, con una posibilidad de lluvia relativamente baja durante el día.

De manera general, Durango tendrá un jueves de contrastes, con frío y posibilidad de lluvia en la capital, precipitaciones en distintas regiones y temperaturas considerablemente más bajas en las zonas serranas.

Para quienes salgan temprano será recomendable llevar ropa abrigadora y considerar paraguas, especialmente si tienen actividades durante la tarde o noche.