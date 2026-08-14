Clima en Durango: ¿Regresa el calor?, este es el pronóstico para este 15 de agosto

Las temperaturas máximas registradas durante las últimas 24 horas en Durango, han sido calurosas, pero, ¿qué condiciones se esperan para la ciudad de Durango para este sábado 15 de agosto?

¿Cómo será el clima en Durango capital este sábado 15 de agosto?

Para este sábado no se esperan lluvias en la ciudad de Durango y se pronostica una noche inusualmente cálida, con temperaturas de hasta 20 grados centígrados, de acuerdo con el reporte del Departamento de Meteorología e Hidrología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El pronóstico indica que en la mayor parte del estado las probabilidades de precipitaciones serán mínimas. Solo en la zona norte de la Sierra Madre Occidental se prevén lluvias de moderadas a fuertes, mientras que en el resto de la entidad, de presentarse, serían ligeras.

Para la capital duranguense se espera un cielo mayormente despejado durante el día, con una temperatura mínima de 13 grados por la mañana, una máxima de 32 grados por la tarde y alrededor de 20 grados durante la noche, además de rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora.

Así fueron las temperaturas este vienes por la mañana

En cuanto a las temperaturas mínimas registradas la mañana del viernes, La Rosilla, en el municipio de Guanaceví, reportó cuatro grados centígrados, seguida de San Bernardo con 7.5 grados; Hidalgo con 10; Súchil con 11; y Ocampo, Poanas, Nuevo Ideal y la ciudad de Durango con 13 grados.

Los municipios de Vicente Guerrero y Canatlán amanecieron con 14 grados; Indé registró 20; Lerdo y Topia 21; mientras que Cuencamé y Tamazula alcanzaron los 23 grados.

Respecto a las temperaturas máximas registradas durante las últimas 24 horas, Tamazula y Cuencamé encabezaron la lista con 38 grados centígrados; Lerdo alcanzó 36; Ocampo y Santiago Papasquiaro 35; Indé y la ciudad de Durango 32; Canatlán 31; y Nuevo Ideal, Poanas y San Bernardo 30 grados.