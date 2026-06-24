Clima en Durango: Regresan temperaturas superiores a los 40 grados en el estado

La disminución de la nubosidad y la ausencia de lluvias han provocado un nuevo incremento en las temperaturas máximas en Durango, con registros que vuelven a superar los 40 grados centígrados en algunas regiones del estado.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, el municipio de Tamazula alcanzó nuevamente los 41 grados, una temperatura que no se registraba desde los primeros días de junio. En la zona serrana, Topia y Santiago Papasquiaro reportaron máximas de 39 grados.

Otros municipios también registraron valores elevados, como Cuencamé con 38 grados; Ocampo con 37; Lerdo con 36; Tepehuanes e Hidalgo con 34; mientras que la ciudad de Durango alcanzó los 32.4 grados. En Nuevo Ideal y Súchil el termómetro llegó a los 32 grados.

Durante la mañana de este miércoles también se reportaron temperaturas mínimas relativamente altas para esta época del año. Tamazula registró 26 grados a las ocho de la mañana; Topia, 25; Lerdo y Cuencamé, 23; Santiago Papasquiaro, 18; Guadalupe Victoria y Canatlán, 17; mientras que Poanas y la capital del estado reportaron 16 grados.

Para este jueves, el pronóstico emitido por el Departamento de Meteorología e Hidrología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé condiciones de cielo mayormente despejado en la ciudad de Durango, sin probabilidades de lluvia.

Se espera una temperatura mínima de 16 grados durante la mañana, una máxima de 34 grados por la tarde y alrededor de 22 grados durante la noche.

Asimismo, se pronostican rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora, aunque sin condiciones para precipitaciones en la capital del estado.