Clima en Durango: ¿se despide la lluvia de la capital este miércoles? esto dice el pronóstico

El miércoles llegará a Durango con un pronóstico más seco para la capital, aunque no necesariamente más fresco. La ciudad tendrá una jornada con varias horas de sol, aumento de temperatura durante la tarde y sin una señal importante de lluvia en el desglose consultado.

Para este miércoles 26 de agosto, Durango tendrá un día con mañana fresca, tarde calurosa y contrastes entre regiones. Mientras la ciudad de Durango alcanzará una máxima cercana a los 33 grados, la Comarca Lagunera volverá a mantenerse cerca de los 37 grados. En cambio, la sierra y las Quebradas conservarán algunos puntos con chubascos o tormentas.

En la ciudad de Durango, el miércoles arrancará con temperaturas cercanas a los 14 grados centígrados durante las primeras horas. Hacia la tarde, el termómetro alcanzará alrededor de los 33 grados, con cielo soleado durante la mañana y parcialmente soleado hacia la tarde. Aunque se esperan nubes intermitentes al cierre del día, no aparece lluvia marcada para la capital en el pronóstico consultado.

Para la Comarca Lagunera, en municipios como Gómez Palacio y Lerdo, el ambiente será más pesado. El día iniciará con temperaturas cercanas a los 25 grados, mientras que por la tarde alcanzará hasta 37 grados centígrados. En esta región se espera cielo soleado durante prácticamente toda la jornada, por lo que el calor será el principal factor a considerar.

En el norte y centro del estado, como Santiago Papasquiaro, se prevé una mañana fresca y una tarde calurosa. Las temperaturas rondarán entre los 14 y 34 grados centígrados, con cielo mayormente soleado durante buena parte del día y algunas nubes hacia la tarde, sin señal importante de lluvia.

En la zona serrana, particularmente en El Salto, persistirá el ambiente más fresco del estado. Para este miércoles se espera una mínima cercana a los 11 grados y una máxima de alrededor de 24 grados centígrados. Ahí sí aparece lluvia en el pronóstico, con chubascos entre las 14:00 y 15:00 horas, además de otra señal hacia las 20:00 horas.

Por su parte, en municipios del noroeste y sierra norte, como Guanaceví, el día iniciará con temperaturas cercanas a los 13 grados, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará alrededor de los 33 grados. El cielo se mantendrá mayormente soleado durante prácticamente toda la jornada, con un contraste marcado entre el fresco de la mañana y el calor de la tarde.

En la región de las Quebradas, en municipios como Tamazula, continuará el ambiente caluroso, con mínimas cercanas a los 20 grados y máximas de hasta 35 grados centígrados. En esta zona aparecen tormentas eléctricas durante la madrugada, principalmente entre las 3:00 y 4:00 horas, antes de una jornada con periodos de sol y nubes intermitentes.

De manera general, Durango tendrá este miércoles una jornada más seca para la capital, con calor durante la tarde y pocas señales de lluvia en la ciudad. Sin embargo, el panorama cambia hacia la sierra y las Quebradas, donde sí aparecen chubascos y tormentas en distintos momentos. La recomendación es no confiarse del fresco de la mañana, mantenerse hidratado durante la tarde y revisar el pronóstico si se viaja hacia zonas serranas.