Clima en Durango: ¿se esperan lluvias en Durango capital para este 28 de junio?, esto dice la Conagua

De acuerdo con el pronóstico del Departamento de Meteorología e Hidrología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan lluvias de moderadas a fuertes en algunos municipios de Durango, ¿pero para la capital cómo será el clima este 28 de junio?

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para Durango capital este 28 de junio?

Para este domingo no se esperan lluvias en la ciudad de Durango, donde se prevé una mañana soleada, una tarde con nubosidad parcial y temperaturas máximas de hasta 34 grados centígrados .

En contraste, la probabilidad de precipitaciones se mantiene en la Sierra Madre Occidental, especificamente para Pueblo Nuevo, Mezquital, Topia, San Dimas, Otáez, Canelas y Santiago Papasquiaro.

En el resto del estado la posibilidad de lluvia es baja, con acumulados estimados de entre cero y cinco milímetros.

Para la ciudad de Durango se pronostica una temperatura mínima de 16 grados durante la mañana, una máxima de 34 por la tarde y una nocturna de 19 grados. Además, se esperan rachas de viento de hasta 34 kilómetros por hora.

Comportamiento de temperaturas

En cuanto a las temperaturas registradas la mañana del sábado, La Rosilla, en el municipio de Guanaceví, reportó la mínima estatal con seis grados, seguida de San Bernardo con ocho; Hidalgo con 11; Súchil con 13; Poanas, Canatlán y Nuevo Ideal con 15; Tepehuanes con 16 y la ciudad de Durango con 16.8 grados.

Por el contrario, las temperaturas mínimas más elevadas se registraron en Tamazula con 25.5 grados, Topia y Cuencamé con 24, Lerdo con 23 y Santiago Papasquiaro con 21 grados.

Durante la tarde del viernes, Tamazula volvió a registrar la temperatura más alta del estado con 42 grados, seguido de Topia con 39.5, Santiago Papasquiaro con 39, Cuencamé con 38, Lerdo con 36, Tepehuanes, Nuevo Ideal y Súchil con 34, la ciudad de Durango con 33.5 y Poanas y Canatlán con 32 grados centígrados.