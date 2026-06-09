Clima en Durango: se pronostica calor y lluvias aisladas para este miércoles 10 de junio

Con el avance de la semana, el clima volverá a ser uno de los temas a tomar en cuenta para quienes salen temprano de casa, tienen actividades al aire libre o simplemente buscan anticiparse a los cambios de temperatura en las distintas regiones del estado. Para este miércoles, el panorama no será parejo en todo Durango.

Para este miércoles 10 de junio, Durango perfila una jornada de mañanas frescas y tardes cálidas a calurosas, con una capital donde el calor seguirá presente, pero con tormentas eléctricas en partes del área. Además, el pronóstico extendido del SMN contempla para Durango intervalos de chubascos y rachas de viento de 50 a 70 km/h en el periodo que incluye este miércoles.

En la ciudad de Durango, el miércoles arrancará con una mañana fresca, con temperaturas cercanas a los 18 grados centígrados, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará alrededor de los 34 grados. El pronóstico marca tormenta eléctrica en partes del área, por lo que la capital perfila una jornada más inestable que la de días recientes, pese al calor de la tarde.

Para la Comarca Lagunera, en municipios como Gómez Palacio y Lerdo, el ambiente seguirá siendo mucho más pesado. El pronóstico marca una mínima cercana a los 25 grados al amanecer y una máxima de hasta 37 grados centígrados por la tarde, con una combinación de nubes y sol durante la jornada. Así, la Laguna volverá a colocarse entre las zonas más calurosas del estado.

En el norte y centro del estado, como Santiago Papasquiaro, también se prevé una jornada cambiante. Ahí se esperan mínimas de alrededor de los 17 grados y máximas de hasta 32 grados, con cielo de nublado a parcialmente soleado durante el día.

En la zona serrana, particularmente en El Salto, persistirá el ambiente más fresco del estado. Para este miércoles se esperan mínimas cercanas a los 14 grados y máximas de alrededor de 24 grados, con periodos de lluvia durante la jornada, por lo que seguirá siendo una de las regiones con mayor inestabilidad.

Por su parte, en municipios del noroeste y sierra norte, como Guanaceví, se mantendrá el contraste entre la mañana y la tarde. El pronóstico marca temperaturas cercanas a los 15 grados al amanecer y máximas de alrededor de 29 grados, con cielo mayormente nublado durante buena parte del día.

En la región de las Quebradas, en municipios como Tamazula, el calor seguirá presente, pero con más inestabilidad que en jornadas anteriores. Ahí se estiman temperaturas mínimas de alrededor de los 22 grados y máximas de hasta 29 grados centígrados, con lluvias ocasionales y tormenta eléctrica, lo que supone un descenso frente a los días más pesados recientes.

De manera general, Durango tendrá este miércoles un día de contrastes, con calor todavía importante en la capital y la Laguna, pero con una señal más clara de lluvias y tormentas en municipios serranos, del norte y de las Quebradas. La recomendación es no confiarse del fresco matutino, mantenerse hidratado y estar atento a cambios de cielo, lluvia y viento durante la tarde y noche.