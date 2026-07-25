Clima en Durango: se pronostica un domingo sin lluvia en la capital, pero con chubascos en la sierra

El cierre del fin de semana llegará a Durango con un pronóstico menos cargado para la capital, aunque el panorama no será igual en todo el estado. Entre mañanas frescas, tardes cálidas y posibilidad de lluvias en algunas regiones, el clima volverá a ser un punto a tomar en cuenta para quienes tengan planes al aire libre o traslados por carretera.

Para este domingo 26 de julio, Durango perfila una jornada de contrastes, con una capital que tendrá varias horas de sol y sin una señal importante de lluvia durante el día. Sin embargo, en municipios serranos y de las Quebradas se mantiene la posibilidad de chubascos o tormentas eléctricas conforme avance la tarde y noche.

En la ciudad de Durango, el domingo arrancará con una mañana fresca, con temperaturas cercanas a los 15 grados centígrados, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará alrededor de los 32 grados. El cielo pasará de mayormente despejado a parcialmente soleado durante buena parte del día, con nubes intermitentes hacia la noche, pero sin probabilidad marcada de lluvia en el desglose consultado.

Para la Comarca Lagunera, en municipios como Gómez Palacio y Lerdo, el ambiente será más caluroso. El pronóstico marca una mínima cercana a los 21 grados al amanecer y una máxima de hasta 36 grados centígrados por la tarde, con cielo mayormente nublado durante la mañana y más apertura de sol hacia las horas de mayor temperatura. En esta región, el calor volverá a ser el principal factor a considerar.

En el norte y centro del estado, como Santiago Papasquiaro, también se espera una jornada mayormente estable. Ahí se prevén temperaturas mínimas cercanas a los 16 grados y máximas de hasta 33 grados, con periodos de sol durante buena parte del día y cielo despejado hacia la noche.

En la zona serrana, particularmente en El Salto, persistirá el ambiente más fresco del estado. Para este domingo se espera una mañana fría a fresca, con temperaturas cercanas a los 12 grados, y una tarde templada, con máximas alrededor de los 25 grados. En esta región sí aparece probabilidad de chubascos y lluvias entre las 14:00 y 15:00 horas, además de mayor nubosidad durante la segunda mitad del día.

Por su parte, en municipios del noroeste y sierra norte, como Guanaceví, se mantendrá el contraste entre la mañana y la tarde. El día iniciará fresco, con temperaturas cercanas a los 16 grados, pero por la tarde alcanzará hasta 34 grados. Aunque tendrá periodos de sol durante buena parte de la jornada, el cielo se cargará más hacia la noche.

En la región de las Quebradas, en municipios como Tamazula, continuará el ambiente caluroso, con mínimas cercanas a los 22 grados y máximas de hasta 34 grados centígrados. Aunque se esperan lapsos de sol durante el mediodía, también aparecen tormentas eléctricas desde la madrugada y nuevamente entre la tarde y noche, por lo que será una de las regiones con mayor variación durante la jornada.

De manera general, Durango tendrá este domingo un día con más estabilidad en la capital, calor fuerte en la Laguna, Guanaceví y Tamazula, y posibilidad de lluvia o tormentas en zonas serranas y de las Quebradas. La recomendación es no confiarse del cielo de la mañana, mantenerse hidratado y estar atento a posibles cambios durante la tarde y noche.