Clima en Durango: Se pronostica un martes más cálido en la capital, pero regresan las lluvias por la tarde

El martes traerá otro cambio en las condiciones del tiempo para Durango capital. Después de un inicio de semana relativamente estable, el termómetro volverá a subir, aunque la lluvia también reaparece en el pronóstico para la segunda mitad del día.

Para este martes 13 de octubre, la ciudad de Durango tendrá una temperatura mínima cercana a los 13 grados centígrados y una máxima de alrededor de 28 grados, con una jornada de parcialmente soleada a nublada y condiciones para tormentas eléctricas.

Durante la mañana se espera ambiente fresco y algunos periodos de sol. Conforme avance el día, la temperatura irá aumentando hasta alcanzar sus valores más altos durante la tarde, momento en el que también crecerá la posibilidad de precipitación.

El pronóstico coloca alrededor de 57 por ciento de probabilidad de lluvia para la capital, principalmente asociada a tormentas eléctricas durante la tarde. Esto significa que las precipitaciones podrían presentarse de manera irregular, con sectores donde llueva y otros donde predomine únicamente la nubosidad.

La Laguna, mucho más cálida y seca

En la Comarca Lagunera, particularmente en Gómez Palacio y Lerdo, el panorama será muy distinto. Para Gómez Palacio se esperan temperaturas cercanas a los 33 grados como máxima y alrededor de 23 grados como mínima, con cielo de soleado a parcialmente nublado.

Además, la probabilidad de lluvia se mantiene muy baja, cercana al 4 por ciento, por lo que el calor será el principal factor a considerar durante la jornada.

En el norte del estado, Santiago Papasquiaro tendrá temperaturas entre aproximadamente 13 y 27 grados centígrados. Ahí sí aparecen nuevamente lluvias, con alrededor de 68 por ciento de probabilidad de chubascos y tormentas durante la tarde.

Lluvia más marcada en la sierra

En la zona serrana, El Salto tendrá una de las jornadas más frescas y húmedas. El termómetro se moverá entre aproximadamente 12 y 21 grados centígrados, con probabilidad de precipitación cercana al 90 por ciento y lluvias o lloviznas desde las primeras horas.

En Guanaceví, el ambiente será un poco más cálido, con mínima cercana a los 12 grados y máxima alrededor de los 26 grados. Sin embargo, el pronóstico marca una probabilidad de lluvia cercana al 75 por ciento, además de posibilidad de tormenta fuerte durante la tarde.

Hacia las Quebradas, municipios como Tamazula conservarán un ambiente considerablemente más cálido. Para Tamazula de Victoria se proyectan temperaturas máximas cercanas a los 31 grados, manteniéndose el contraste con las regiones serranas.

De manera general, Durango tendrá este martes una jornada muy distinta entre regiones: la capital recuperará temperatura, pero con tormentas vespertinas, la Laguna permanecerá más seca y calurosa, mientras que la sierra tendrá condiciones mucho más favorables para lluvia.

La recomendación será considerar una prenda ligera durante las primeras horas en la capital, mantenerse hidratado por la tarde y no confiarse de los periodos de sol, especialmente si se tienen actividades después del mediodía.