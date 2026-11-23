Durango tendrá este martes 24 de noviembre una jornada estable, pero con un descenso importante en las temperaturas durante las primeras horas. Después de un lunes relativamente templado, el amanecer será considerablemente más frío en la capital, aunque la tarde volverá a ofrecer condiciones agradables.

En la ciudad de Durango, el pronóstico contempla una temperatura mínima cercana a los 3 grados centígrados, mientras que la máxima rondará los 22 grados.

El contraste será marcado: durante la mañana será necesario salir abrigado, especialmente antes de las 8:00 horas, mientras que conforme avance el día el termómetro irá recuperándose hasta alcanzar sus valores más altos durante la tarde.

El cielo tendrá presencia de nubosidad alta, pero sin condiciones importantes para lluvia. La probabilidad de precipitación será prácticamente nula y tampoco se esperan tormentas eléctricas.

¿Habrá lluvia este martes en la capital?

Por ahora, todo apunta a una jornada seca.

Los principales modelos colocan la probabilidad de precipitación entre 0 y 1 por ciento, por lo que no se esperan acumulados de lluvia durante el día ni por la noche.

El viento será ligero a moderado, con rachas que podrían acercarse a los 29 kilómetros por hora, principalmente del norte y noreste.

Gómez Palacio también tendrá descenso de temperatura

En la Comarca Lagunera, particularmente en Gómez Palacio y Lerdo, también se notará un ambiente más fresco.

Para Gómez Palacio se prevé una máxima cercana a los 21 o 22 grados centígrados y una mínima entre 8 y 10 grados, con cielo entre soleado y parcialmente nublado y prácticamente sin lluvia.

Así, la Laguna tendrá una jornada considerablemente más fresca que las registradas durante buena parte de noviembre.

Santiago Papasquiaro bajará hasta cerca de 2 grados

En Santiago Papasquiaro, el frío será todavía más notable durante las primeras horas.

El pronóstico contempla una mínima de aproximadamente 2 grados centígrados, mientras que la máxima se ubicará alrededor de los 22 grados.

El cielo tendrá nubosidad alta y periodos de sol, sin lluvias previstas.

La sierra mantendrá mañanas frías

En El Salto, el termómetro podría bajar hasta aproximadamente los 2 grados, mientras que por la tarde alcanzará cerca de los 19 grados.

En Guanaceví, la mínima también rondará los 2 grados, con una máxima cercana a los 22 grados, manteniéndose el ambiente frío durante las primeras horas.

Tamazula seguirá con calor

En contraste, las Quebradas conservarán temperaturas mucho más elevadas.

Para Tamazula de Victoria se espera una máxima cercana a los 30 grados centígrados y una mínima alrededor de los 14 grados, con cielo mayormente soleado y sin precipitaciones.

De manera general, Durango tendrá este martes una jornada seca y estable, pero con un descenso notable en las temperaturas del amanecer.

En la capital y las regiones serranas será recomendable salir bien abrigado durante las primeras horas, aunque conforme avance la jornada el ambiente se volverá considerablemente más templado.