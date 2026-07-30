Clima en Durango: se pronostica un viernes seco para la capital, pero con chubascos en El Salto

El último día de julio llegará a Durango con un pronóstico dividido entre regiones. Mientras la capital perfila una jornada parcialmente soleada y sin una señal importante de lluvia, la Comarca Lagunera volverá a registrar temperaturas altas, y la zona serrana mantendrá posibilidad de chubascos en distintos momentos del día.

Para este viernes 31 de julio, Durango tendrá una jornada con mañana fresca y tarde calurosa, especialmente en municipios del norte y de la Laguna. En la ciudad de Durango, el cielo se mantendrá con nubes intermitentes y lapsos de sol, mientras que en El Salto sí se prevén lluvias durante la mañana, tarde y noche.

En la ciudad de Durango, el viernes arrancará con temperaturas cercanas a los 17 grados centígrados, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará alrededor de los 33 grados. El cielo se mantendrá con nubes intermitentes durante las primeras horas y parcialmente soleado durante buena parte del día, sin probabilidad marcada de lluvia en el desglose consultado.

Para la Comarca Lagunera, en municipios como Gómez Palacio y Lerdo, el ambiente será mucho más pesado. El pronóstico marca una mínima cercana a los 24 grados al amanecer y una máxima de hasta 38 grados centígrados por la tarde, con cielo de parcialmente soleado a mayormente nublado en distintos momentos. En esta región, el calor será el principal factor a considerar durante el cierre del mes.

En el norte y centro del estado, como Santiago Papasquiaro, también se espera una jornada cálida. Ahí se prevén temperaturas mínimas cercanas a los 17 grados y máximas de hasta 33 grados, con nubes intermitentes durante la mañana, sol hacia el mediodía y más nubosidad al cierre de la tarde.

En la zona serrana, particularmente en El Salto, persistirá el ambiente más fresco del estado. Para este viernes se espera una mañana fresca, con temperaturas cercanas a los 13 grados, y una tarde templada, con máximas alrededor de los 24 grados. En esta región aparecen chubascos desde las 7:00 y 8:00 horas, además de nuevos episodios entre las 14:00 y 15:00 horas, y otra señal de lluvia hacia la noche.

Por su parte, en municipios del noroeste y sierra norte, como Guanaceví, el día iniciará fresco, con temperaturas cercanas a los 17 grados, pero por la tarde alcanzará hasta 33 grados. El cielo se mantendrá mayormente nublado durante la mañana, con mayor presencia de sol al mediodía y nubes intermitentes hacia la tarde.

En la región de las Quebradas, en municipios como Tamazula, continuará el ambiente cálido, con mínimas cercanas a los 20 grados y máximas de hasta 35 grados centígrados. El cielo se mantendrá con nubes intermitentes durante buena parte del día y sin una señal fuerte de lluvia en el desglose consultado.

De manera general, Durango cerrará julio con calor en buena parte del estado, una capital sin lluvia marcada, temperaturas más altas en la Laguna y condiciones más húmedas en puntos serranos. La recomendación es no confiarse del fresco de la mañana, mantenerse hidratado y estar atento a cambios de cielo si se viaja o se realizan actividades en la zona sierra.