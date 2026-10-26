Clima en Durango: se pronostica un martes con mañana fría y máxima cercana a los 24 grados en la capital

El martes llegará a Durango con un ambiente considerablemente fresco durante las primeras horas, aunque la temperatura comenzará a recuperarse conforme avance el día. Después de un lunes marcado por nubosidad y lluvia, el panorama será algo más estable, pero todavía no completamente seco.

Para este martes 27 de octubre, la ciudad de Durango tendrá temperaturas mínimas que podrían ubicarse entre los 9 y 11 grados centígrados, mientras que la máxima rondará los 23 a 24 grados. El cielo permanecerá mayormente nublado durante distintos momentos del día y todavía se mantiene posibilidad de chubascos tormentosos hacia la tarde.

Durante las primeras horas será cuando más se sienta el descenso de temperatura, por lo que una chamarra ligera será recomendable para quienes salgan temprano. Conforme avance la mañana, el termómetro comenzará a subir hasta alcanzar sus valores más altos alrededor de las primeras horas de la tarde.

Meteored mantiene para la capital un escenario de cielos nubosos, con chubascos tormentosos durante la tarde, además de viento moderado del suroeste y rachas que podrían alcanzar aproximadamente los 23 kilómetros por hora.

Otros modelos consultados muestran una señal menos marcada de precipitación. AccuWeather, por ejemplo, coloca para el martes alrededor de 6 por ciento de probabilidad de lluvia, con cielo parcialmente soleado durante el día. La diferencia entre pronósticos indica que cualquier precipitación podría ser muy localizada.

La Laguna seguirá más cálida

En la Comarca Lagunera, municipios como Gómez Palacio y Lerdo continuarán con temperaturas considerablemente más altas que la capital.

El panorama estatal de Meteored coloca para Gómez Palacio una máxima cercana a los 29 grados centígrados y una mínima alrededor de los 15 grados, mientras que en Lerdo también se esperan condiciones templadas a cálidas durante la tarde.

La sierra mantendrá el ambiente más fresco

En la zona serrana, particularmente en El Salto, el termómetro se moverá aproximadamente entre los 12 y 22 grados centígrados, manteniéndose como una de las regiones más frescas del estado.

En Santiago Papasquiaro, el pronóstico contempla temperaturas cercanas a los 12 grados como mínima y alrededor de 23 grados como máxima, con un contraste marcado entre la mañana y la tarde.

En municipios como Santa María del Oro y Santa Catarina de Tepehuanes también se esperan mañanas frías, con mínimas que podrían ubicarse entre los 9 y 12 grados, mientras que las máximas permanecerán alrededor de los 23 o 24 grados.

De manera general, Durango tendrá este martes una jornada con mañana fría en la capital, recuperación moderada de temperatura durante la tarde y posibilidad de lluvias aisladas. La Laguna conservará el ambiente más cálido, mientras que las regiones serranas seguirán registrando las temperaturas más bajas.

La recomendación será salir con una prenda abrigadora durante las primeras horas y mantenerse atento a cambios de cielo durante la tarde, especialmente ante la posibilidad de chubascos localizados.