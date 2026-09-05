Clima en Durango: Se pronostican lluvias de mediana a fuerte intensidad en la sierra el domingo

Este domingo se esperan lluvias de mediana a fuerte intensidad en distintas regiones de Durango, principalmente en la zona serrana, así como en algunos municipios de los Valles y de la parte central del estado.

De acuerdo con el reporte meteorológico, la mayor probabilidad de precipitaciones se concentra en la sierra, donde podrían registrarse lluvias de mediana a fuerte intensidad. En los municipios de transición, ubicados en las inmediaciones de la zona serrana, se prevén precipitaciones de intensidad media.

Las lluvias también podrían alcanzar algunos municipios de la región de los Valles, hasta San Juan del Río. En contraste, para la zona Lagunera y el norte del estado se esperan precipitaciones ligeras, con acumulados que no superarían los cinco milímetros.

Para la ciudad de Durango se pronostica una mañana soleada, mientras que durante la tarde y noche aumentará la nubosidad y existe probabilidad de lluvia. La temperatura mínima sería de 12 grados, mientras que la máxima alcanzaría los 32 grados y durante la noche descendería a 16. Además, se esperan rachas de viento de hasta 25 kilómetros por hora.

Durante la mañana del sábado, las temperaturas más bajas se registraron en San Bernardo, con cinco grados; La Rosilla, Guanaceví, con nueve; Súchil, con 12; Hidalgo y Vicente Guerrero, con 13; Poanas, con 15, y Nuevo Ideal, Santiago Papasquiaro y la ciudad de Durango, con 16 grados.

En Canatlán y Guadalupe Victoria se registraron 17 grados; en Indé, 20; Lerdo y Topia, 22; Cuencamé, 23, y Tamazula, 24 grados.

En cuanto a las temperaturas máximas, Ocampo alcanzó los 38 grados; Cuencamé, Santiago Papasquiaro, Topia y Tamazula registraron 35; la ciudad de Durango, 32, y San Bernardo, 31 grados. Las temperaturas elevadas mostraron un ligero descenso durante las últimas horas.