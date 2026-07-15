Clima en Durango: Se pronostican lluvias en todo el estado para este jueves

Las condiciones atmosféricas favorecerán este jueves la presencia de lluvias en prácticamente todo el estado, incluida la ciudad de Durango, de acuerdo con el pronóstico del Departamento de Meteorología e Hidrología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El reporte indica que desde las primeras horas del día se mantendrá un cielo mayormente nublado sobre la entidad. En la zona serrana se prevén lluvias de moderadas a fuertes, similares a las registradas durante las últimas horas en los municipios de Hidalgo y Ocampo, donde se acumularon 74 y 51 milímetros de precipitación, respectivamente.

Para la región centro del estado, incluida la capital duranguense, se pronostican lluvias de intensidad moderada, con acumulados de entre 20 y 30 milímetros, principalmente durante la tarde y la noche.

En la ciudad de Durango se espera una temperatura mínima de 14 grados centígrados por la mañana, una máxima de 26 por la tarde y alrededor de 15 grados durante la noche. Además, se pronostican rachas de viento de hasta 20 kilómetros por hora.

Las temperaturas mínimas registradas la mañana del miércoles fueron de 5.5 grados en San Bernardo; siete en La Rosilla, municipio de Guanaceví; 10 en Hidalgo; 13 en Poanas y Súchil; 14 en Vicente Guerrero y Santiago Papasquiaro; 15 en Ocampo; y 16 grados tanto en Tepehuanes como en la ciudad de Durango.

En el resto de los municipios, Canatlán reportó una mínima de 17 grados; Topia y Lerdo, 21; Cuencamé, 22; y Tamazula, 24 grados.

Respecto a las temperaturas máximas registradas durante las últimas 24 horas, Tamazula alcanzó los 38 grados; Cuencamé, 35; Súchil, 34; Lerdo y Topia, 33; Ocampo, 32; la ciudad de Durango, 31; Santiago Papasquiaro y Tepehuanes, 30; mientras que Canatlán registró una máxima de 20 grados.