Clima en Durango: se pronostican más municipios bajo cero grados este viernes

Se suman más municipios a los registros de temperaturas bajo cero en Durango y para este viernes se espera que continúen las mañanas frías e incluso heladas en algunas regiones del estado. No se tienen probabilidades de lluvia.

La mañana del jueves, el termómetro marcó siete grados bajo cero en la comunidad de La Rosilla, en las partes altas del municipio de Guanaceví; en Navíos, en la zona serrana del municipio de Durango, se registraron dos grados bajo cero, mientras que en San Bernardo la temperatura fue de menos 0.5 grados.

En el sur de la ciudad de Durango se reportaron cinco grados centígrados; seis en Santiago Papasquiaro y Poanas; siete en Canatlán; ocho en Hidalgo y El Salto, cabecera municipal de Pueblo Nuevo. En el centro y oriente de la capital, así como en Vicente Guerrero, la temperatura mínima fue de nueve grados.

Con 11 grados se reportaron Indé, Ocampo y Guadalupe Victoria; en Lerdo fueron 13 y en Cuencamé, 16 grados.

Para este viernes se pronostica que continúen las temperaturas frescas y frías durante las mañanas, con registros bajo cero en algunas zonas del estado.

En cuanto a las temperaturas máximas de las últimas horas, se reportaron 36 grados centígrados en Tamazula; 33 en Cuencamé; 32 en Santiago Papasquiaro, Ocampo y Topia; 31 en Indé, y 30 en Poanas y la ciudad de Durango. El resto de los municipios registró valores inferiores.

Para la capital se espera este viernes un día mayormente soleado, aunque con algo de nubosidad y sin probabilidades de lluvia. La temperatura mínima será de ocho grados centígrados, la máxima llegará a 28 y por la noche se esperan 13 grados. Las rachas de viento podrían alcanzar los 30 kilómetros por hora.