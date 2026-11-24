Durango tendrá este miércoles 25 de noviembre una jornada más fresca que la del martes, con un nuevo descenso en la temperatura máxima y condiciones mayormente secas en la capital. Aunque no se esperan lluvias importantes, el ambiente será más frío durante las primeras horas y la tarde ya no alcanzará los valores templados de días anteriores.

Para la ciudad de Durango, los pronósticos colocan la temperatura mínima alrededor de los 6 grados centígrados, mientras que la máxima se ubicará entre 19 y 20 grados.

Durante la madrugada y el amanecer se espera cielo con nubes y claros, con sensación térmica incluso ligeramente menor en algunos momentos. Conforme avance la mañana, el termómetro subirá de forma gradual, pero sin superar los 20 grados en buena parte de los modelos consultados.

¿Lloverá este miércoles en la capital?

Por ahora, la señal de precipitación es prácticamente nula.

AccuWeather coloca apenas 1 por ciento de probabilidad de lluvia, mientras Meteored mantiene un escenario seco, con cielo parcialmente nublado y sin acumulados previstos.

El viento será moderado del norte, con rachas que podrían alcanzar aproximadamente los 24 o 25 kilómetros por hora, principalmente durante la segunda mitad del día.

Gómez Palacio también tendrá un día más fresco

En la Comarca Lagunera, particularmente en Gómez Palacio y Lerdo, también se espera una jornada más fresca.

Para Gómez Palacio, Meteored prevé una máxima cercana a los 19 grados centígrados y una mínima alrededor de los 8 grados, con cielo mayormente soleado y sin lluvia.

El viento será moderado del este, con rachas cercanas a los 24 kilómetros por hora.

Santiago Papasquiaro tendrá mañana fría

En Santiago Papasquiaro, las primeras horas volverán a sentirse frías.

El cielo se mantendrá mayormente despejado o soleado durante buena parte del día, con temperaturas bajas durante la madrugada y una recuperación gradual conforme avance la mañana. Meteored no contempla lluvia para esta región durante la jornada.

El Salto seguirá entre las zonas más frescas

En la zona serrana, El Salto tendrá una máxima cercana a los 18 grados centígrados y una mínima alrededor de los 3 grados, con sol brumoso y apenas 1 por ciento de probabilidad de precipitación.

El contraste entre madrugada y tarde será importante, aunque las temperaturas permanecerán por debajo de las que se registrarán en buena parte del resto del estado.

Tamazula continuará con calor

En las Quebradas, el panorama volverá a ser completamente distinto.

Para Tamazula de Victoria se espera una máxima cercana a los 34 grados centígrados y una mínima alrededor de los 15 grados, con cielo soleado y sin lluvia prevista.

De manera general, Durango tendrá este miércoles una jornada seca, con mañanas frías y tardes más frescas que las registradas al inicio de la semana.

En la capital, la chamarra seguirá siendo necesaria durante las primeras horas y, a diferencia de otros días, probablemente no sobrará tanto por la tarde debido al descenso de la temperatura máxima.