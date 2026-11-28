El último domingo de noviembre llegará a Durango con un panorama meteorológico distinto al registrado durante la semana. Después de las lluvias, el descenso de temperatura y la primera nevada de la temporada invernal, las condiciones comenzarán a estabilizarse en buena parte del estado, aunque el frío continuará presente durante las primeras horas.

Para este domingo 29 de noviembre, el pronóstico anticipa una jornada mayormente soleada en la capital, con temperaturas más agradables durante la tarde y pocas posibilidades de precipitación.

¿Qué temperatura se espera en Durango capital?

En la ciudad de Durango, el termómetro podría descender hasta aproximadamente 3 grados centígrados durante la madrugada y el amanecer, mientras que la máxima alcanzaría alrededor de los 21 grados.

Durante las primeras horas se esperan algunos intervalos nubosos, con temperaturas de entre 4 y 8 grados. Conforme avance la mañana, el cielo comenzará a despejarse y el ambiente se volverá considerablemente más templado.

Entre las 14:00 y las 16:00 horas se esperan los valores más altos de la jornada, antes de que el termómetro comience a descender nuevamente hacia la noche.

¿Lloverá este domingo en la capital?

El pronóstico apunta a una jornada esencialmente seca.

La probabilidad de precipitación se mantiene prácticamente en cero por ciento durante el día, con cielo mayormente despejado y abundante presencia de sol.

Sin embargo, esto no significa que el frío haya terminado, pues las temperaturas bajas continuarán durante las madrugadas.

La Laguna tendrá una tarde de 25 grados

En la Comarca Lagunera, particularmente en Gómez Palacio y Lerdo, el domingo será más cálido.

Para Gómez Palacio se espera una temperatura máxima cercana a los 25 grados centígrados y mínima alrededor de los 7 grados, con cielo mayormente soleado y sin precipitaciones importantes.

Santiago Papasquiaro amanecerá con frío

En Santiago Papasquiaro, el termómetro podría bajar hasta aproximadamente los 3 grados durante las primeras horas, mientras que la máxima rondará los 21 grados.

El cielo permanecerá mayormente despejado durante el día y no se esperan lluvias.

La sierra seguirá bajo los efectos del frío

En El Salto, municipio de Pueblo Nuevo, se prevén temperaturas entre los 2 y 18 grados centígrados, con cielo soleado y una probabilidad mínima de lluvia.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la previsión de temperaturas bajo cero y posibles heladas en distintas zonas serranas de Durango durante la madrugada del domingo.

Estas condiciones requieren especial atención en comunidades de mayor altitud, donde el descenso térmico puede ser más pronunciado.

Tamazula conservará el ambiente más cálido

En las Quebradas, Tamazula de Victoria tendrá un domingo mayormente soleado, con una máxima cercana a los 29 grados y mínima de aproximadamente 15 grados.

De manera general, Durango cerrará el fin de semana con tiempo más estable y una recuperación de temperatura durante la tarde, aunque las mañanas frías seguirán siendo protagonistas.

En la capital será recomendable utilizar ropa abrigadora durante las primeras horas, especialmente para quienes tengan actividades antes del amanecer.