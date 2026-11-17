Durango tendrá este miércoles 18 de noviembre una jornada de contrastes entre el fresco de las primeras horas y un ambiente considerablemente más templado durante la tarde, sin señales importantes de lluvia para la capital.

En la ciudad de Durango, los pronósticos colocan la temperatura mínima alrededor de los 9 a 10 grados centígrados, mientras que la máxima podría alcanzar entre 22 y 23 grados.

Durante la mañana se esperan intervalos de nubes y claros, con sensación térmica cercana a los 7 grados alrededor de las primeras horas. Conforme avance la jornada, el termómetro comenzará a subir hasta alcanzar sus valores más altos alrededor de las 15:00 horas.

¿Lloverá este miércoles en la capital?

La señal de lluvia será muy baja.

AccuWeather contempla apenas 1 por ciento de probabilidad de precipitación durante el día, mientras Meteored mantiene un escenario mayormente seco, aunque no descarta lluvias débiles muy aisladas durante la tarde.

De presentarse alguna precipitación, sería de corta duración y localizada.

El viento será de ligero a moderado, principalmente del suroeste, con rachas que podrían alcanzar alrededor de los 24 kilómetros por hora.

Gómez Palacio tendrá una jornada nublada

En la Comarca Lagunera, particularmente en Gómez Palacio, el miércoles será algo más fresco de lo habitual.

El pronóstico coloca la temperatura entre aproximadamente 12 y 24 grados centígrados, con cielo mayormente nublado durante buena parte del día y sin acumulados importantes de lluvia.

Santiago Papasquiaro rondará los 23 grados

En Santiago Papasquiaro, la temperatura máxima será cercana a los 23 grados centígrados, mientras que la mínima podría ubicarse alrededor de los 6 grados.

El cielo tendrá presencia de algunas nubes altas, pero la posibilidad de precipitación será mínima, cercana al 1 por ciento.

El Salto seguirá con mañanas frías

En la zona serrana, El Salto volverá a registrar temperaturas más bajas.

Los pronósticos colocan la máxima entre aproximadamente 16 y 20 grados centígrados, dependiendo del modelo, mientras que la mínima se ubicará alrededor de los 7 u 8 grados.

La señal de precipitación es baja y el panorama será de cielo entre despejado y parcialmente nublado.

Guanaceví también tendrá mañana fresca

En Guanaceví, el termómetro podría descender hasta aproximadamente los 5 o 6 grados durante las primeras horas, mientras que la máxima rondará los 23 grados.

El cielo se mantendrá entre soleado y parcialmente nublado y no se esperan lluvias importantes.

Tamazula volverá a superar los 30 grados

El contraste más fuerte se mantendrá en las Quebradas.

Para Tamazula se esperan aproximadamente 32 grados como máxima y 18 grados como mínima, con cielo entre nubes y claros y sin lluvia significativa.

De manera general, Durango tendrá este miércoles una jornada seca y estable, con mañanas frescas y tardes templadas en buena parte del estado.

En la capital, la chamarra seguirá siendo útil durante las primeras horas, aunque conforme avance el día la temperatura subirá de forma considerable.