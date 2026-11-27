Después de varios días marcados por las bajas temperaturas, las precipitaciones y los efectos de la primera tormenta invernal de la temporada, el panorama meteorológico podría cambiar nuevamente en Durango durante el fin de semana.

Para este sábado 28 de noviembre, los pronósticos anticipan condiciones más estables en buena parte del estado, aunque las mañanas frías continuarán, especialmente en las regiones serranas.

¿Qué temperatura se espera en Durango capital?

En la ciudad de Durango se prevé una temperatura mínima cercana a los 4 grados centígrados, mientras que la máxima podría alcanzar aproximadamente los 20 grados.

Durante la madrugada y el amanecer se esperan condiciones de cielo mayormente despejado, con temperaturas que rondarán entre los 4 y 7 grados.

Conforme avance la mañana, el termómetro comenzará a recuperarse y hacia las 15:00 y 16:00 horas podrían alcanzarse los valores más altos de la jornada.

El pronóstico también contempla una disminución considerable de la nubosidad, con periodos prolongados de sol durante el día.

¿Todavía podría llover este sábado?

Los modelos meteorológicos presentan algunas diferencias.

Mientras uno de los pronósticos más recientes coloca apenas 1 por ciento de probabilidad de lluvia para la capital, otros todavía contemplan la posibilidad de precipitaciones débiles y aisladas.

Sin embargo, el escenario predominante apunta a una jornada mucho más estable que las registradas durante jueves y viernes, cuando las lluvias y el ambiente frío tuvieron mayor presencia.

La Laguna recuperará temperatura

En la Comarca Lagunera, particularmente en Gómez Palacio y Lerdo, también se espera una recuperación térmica.

Para Gómez Palacio se prevé una temperatura máxima cercana a los 23 grados centígrados y mínima alrededor de los 10 grados, con cielo mayormente despejado.

La probabilidad de precipitación será prácticamente nula, por lo que se anticipa una jornada seca y soleada.

Santiago Papasquiaro tendrá una tarde templada

En Santiago Papasquiaro, el termómetro podría descender hasta los 3 grados durante las primeras horas, mientras que la máxima alcanzará aproximadamente los 22 grados.

El cielo permanecerá mayormente despejado y no se esperan lluvias importantes durante la jornada.

La sierra seguirá con mañanas frías

En El Salto, municipio de Pueblo Nuevo, se esperan temperaturas entre los 2 y 17 grados centígrados.

Aunque el pronóstico apunta a una jornada soleada, las bajas temperaturas continuarán siendo un factor importante durante la madrugada y el amanecer.

En las partes más elevadas de la Sierra Madre Occidental podrían presentarse temperaturas inferiores a las registradas en las cabeceras municipales.

Tamazula seguirá siendo la región más cálida

En las Quebradas, Tamazula de Victoria tendrá un ambiente considerablemente más cálido, con máxima cercana a los 29 grados y mínima de aproximadamente 13 grados.

El cielo permanecerá despejado durante buena parte del sábado y no se esperan precipitaciones.

De manera general, Durango tendrá un inicio de fin de semana con mayor presencia de sol y recuperación de temperatura durante la tarde, aunque el frío persistirá durante las primeras horas.

En la capital, será recomendable salir abrigado por la mañana, especialmente para quienes tengan actividades antes del amanecer, aunque durante la tarde se espera un ambiente más templado.