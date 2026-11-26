El cierre de la semana laboral estará marcado por condiciones meteorológicas que mantienen bajo vigilancia a distintas regiones de Durango. Después de las precipitaciones y el descenso de temperatura registrados durante el jueves, el pronóstico anticipa que el ambiente invernal podría continuar este viernes 27 de noviembre, con diferencias importantes entre la capital, la Laguna y la zona serrana.

Para la ciudad de Durango, las previsiones contemplan una jornada con nubosidad variable, ambiente frío durante las primeras horas y posibilidad de nuevas precipitaciones conforme avance el día.

¿Qué temperatura se espera en Durango capital?

Para este viernes, el pronóstico coloca una temperatura máxima cercana a los 18 grados centígrados, mientras que la mínima podría descender hasta aproximadamente los 3 grados.

Durante la mañana se espera cielo mayormente nublado y temperaturas alrededor de los 9 grados. El termómetro comenzará a recuperarse gradualmente, aunque el ambiente permanecerá fresco incluso durante las horas de mayor temperatura.

La probabilidad de precipitación alcanza el 90 por ciento durante el día, con posibilidad de tormentas eléctricas y chubascos en distintos momentos.

El pronóstico por hora señala condiciones favorables para lluvia entre las 10:00 y las 12:00 horas, además de nuevos episodios durante la tarde, principalmente alrededor de las 15:00 y 16:00 horas.

Hacia la noche tampoco se descartan precipitaciones aisladas.

La Laguna tendrá menos lluvia, pero continuará fresca

En la Comarca Lagunera se espera un panorama diferente.

Para Gómez Palacio se prevé una máxima cercana a los 18 grados y mínima de aproximadamente 9 grados, con cielo nublado durante la mañana y periodos de sol por la tarde.

La probabilidad de lluvia será baja, cercana al 7 por ciento.

Santiago Papasquiaro tendrá tormentas

En Santiago Papasquiaro, la temperatura máxima rondará los 17 grados, mientras que la mínima podría bajar hasta 1 grado.

Durante la mañana se esperan periodos de sol y nubosidad, pero hacia la tarde aumentará la posibilidad de tormentas eléctricas, principalmente después de las 16:00 horas.

La sierra continuará bajo vigilancia

En El Salto, municipio de Pueblo Nuevo, se esperan temperaturas entre 1 y 15 grados centígrados, con probabilidad de precipitación de hasta el 88 por ciento.

Además, la Comisión Nacional del Agua advirtió sobre la posibilidad de nieve o aguanieve en zonas elevadas de San Dimas, Pueblo Nuevo y una parte de Canatlán, debido a las condiciones asociadas con la primera tormenta invernal de la temporada.

Esta posibilidad no significa que las nevadas estén confirmadas, por lo que será necesario mantenerse atento a los reportes oficiales.

Tamazula conservará temperaturas más elevadas

En contraste, Tamazula de Victoria tendrá una jornada mayormente soleada, con máxima cercana a los 28 grados y mínima de alrededor de 12 grados.

De manera general, Durango cerrará la semana con un panorama de contrastes: frío y posibilidad de tormentas en la capital, baja probabilidad de lluvia en la Laguna y condiciones invernales en las regiones serranas.

Para quienes tengan actividades durante el viernes, será recomendable utilizar ropa abrigadora, llevar paraguas y extremar precauciones al circular por carreteras de montaña.