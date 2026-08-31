Clima en Durango: ¿Septiembre iniciará con lluvias en la capital?

De acuerdo con el pronóstico del Departamento de Meteorología e Hidrología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), existen condiciones atmosféricas para que el primero de septiembre se registre un ambiente mayormente nublado y lluvias de mediana intensidad en diferentes regiones de la entidad, ¿para la ciudad de Durango se contemplan precipitaciones?

Ceden las lluvias en últimas horas

Durante las últimas horas se reportaron precipitaciones de más de 30 milímetros en la presa Santiago Bayacora y su zona serrana, dentro del municipio de Durango, mientras que en Tamazula se acumularon 36 milímetros.

También se registraron lluvias de entre 15 y 16 milímetros en Topia y El Salto, cabecera municipal de Pueblo Nuevo, así como en diferentes puntos de la sierra ubicada entre Durango y El Salto.

En Súchil y Nuevo Ideal las precipitaciones alcanzaron los siete milímetros.

¿Durango capital iniciará septiembre con lluvias?

Para la ciudad de Durango se pronostica un cielo mayormente nublado y la posibilidad de lluvias prácticamente durante toda la tarde, condiciones que favorecerán un ligero descenso de la temperatura.

La capital tendrá una mañana templada, con alrededor de 15 grados centígrados, mientras que durante la tarde se prevé una temperatura máxima de 30 grados, cinco grados menos que los valores registrados en días recientes.

Durante la noche, el termómetro podría descender hasta los 14 grados, acompañado de rachas de viento de hasta 25 kilómetros por hora

En cuanto a las temperaturas mínimas registradas durante la mañana del último día de agosto, San Bernardo reportó cinco grados centígrados, seguido de El Salto, en Pueblo Nuevo, con 10 grados; Súchil e Hidalgo, con 11; Nuevo Ideal y Vicente Guerrero, con 14; y Poanas y Santiago Papasquiaro, con 15 grados.

En la ciudad de Durango, Canatlán y Ocampo se registraron 16 grados; Guadalupe Victoria alcanzó 17; Indé, 20; Topia y Lerdo, 21; Cuencamé, 22, y Tamazula presentó la temperatura más elevada, con 24 grados centígrados.