Clima en Durango: Solo cuatro municipios amanecen con temperaturas de un solo dígito

Solo cuatro municipios de Durango registraron temperaturas mínimas de un solo dígito durante la mañana de este jueves; en el resto de la entidad se observó un incremento en las temperaturas matutinas, con valores que alcanzaron hasta los 28 grados centígrados.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, continúan las temperaturas calurosas durante las tardes en gran parte del estado y, además, comienzan a registrarse mañanas cada vez más cálidas.

Tal es el caso de Topia, donde este jueves se reportó una temperatura mínima de 28 grados centígrados y una máxima de 39.5 grados.

En Tamazula, municipio que durante la tarde alcanzó los 40 grados centígrados, la temperatura mínima la mañana del jueves fue de 22 grados, reflejando también un ambiente cálido desde las primeras horas del día.

Cuencamé presentó un ligero descenso en su temperatura máxima. Después de registrar valores de entre 37 y 38 grados, la presencia de nubosidad y las lluvias recientes permitieron que el termómetro alcanzara una máxima de 31 grados; sin embargo, la mínima se mantuvo en 22 grados.

Santiago Papasquiaro reportó una temperatura máxima de 39 grados y una mínima de 16 grados, mientras que en Lerdo se registraron 37 como máxima y 22 grados como mínima.

En la ciudad de Durango, la temperatura máxima fue de 34.7 grados centígrados y la mínima durante la mañana de este jueves se ubicó en 14.8 grados.

Únicamente cuatro municipios reportaron temperaturas mínimas de un solo dígito. El registro más bajo se presentó en la comunidad de La Rosilla, municipio de Guanaceví, con 1.5 grados centígrados, aunque durante la tarde alcanzó una máxima de 29 grados.

En San Bernardo, al norte del estado, se registró una temperatura máxima de 32 grados y una mínima de 4.5. En la comunidad de Navíos, ubicada en la zona serrana del municipio de Durango, el termómetro marcó una máxima de 26 grados y una mínima de ocho.

La lista de municipios con temperaturas matutinas de un solo dígito la completa El Salto, cabecera municipal de Pueblo Nuevo, donde se reportó una mínima de nueve grados y una máxima de 26 grados centígrados.

Este viernes se espera en la ciudad de Durango una mañana con 16 grados como mínima y una máxima por la tarde de 32 y la nocturna de 18 grados, con rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora.