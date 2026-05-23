Clima en Durango: tras un sábado cambiante, el domingo traerá más sol y calor en el estado

Después de un arranque de fin de semana marcado por cambios en el cielo y momentos de lluvia en distintas zonas de Durango, el panorama para este domingo apunta a condiciones mucho más estables en buena parte de la entidad. Para quienes tengan planes al aire libre o salidas fuera de la ciudad, el pronóstico perfila una jornada más favorable.

Para este domingo 24 de mayo, Durango tendrá un escenario de mañanas frescas y tardes calurosas, con cielo mayormente despejado o soleado en la capital y en varios municipios del estado. A diferencia de jornadas recientes, en el pronóstico consultado no destacan chubascos para la ciudad de Durango, mientras que la Laguna y las Quebradas volverán a colocarse entre las regiones con ambiente más pesado.

En la ciudad de Durango, el domingo arrancará con una mañana fresca, con temperaturas cercanas a los 12 grados centígrados, pero hacia la tarde el termómetro alcanzará alrededor de los 31 grados. El cielo se mantendrá despejado y soleado durante gran parte del día, con algo más de nubosidad hacia la noche, por lo que la capital perfila una jornada mucho más estable que la del sábado.

Para la Comarca Lagunera, en municipios como Gómez Palacio y Lerdo, el ambiente seguirá siendo mucho más pesado. El pronóstico marca una mínima cercana a los 22 grados al amanecer y una máxima de hasta 35 grados centígrados por la tarde, con cielo mayormente despejado y largos periodos de sol. Así, la Laguna volverá a colocarse entre las zonas más calurosas del estado.

En el norte y centro del estado, como Santiago Papasquiaro, también se prevé una jornada estable. Ahí se esperan mínimas de alrededor de los 11 grados y máximas de hasta 31 grados, con cielo mayormente soleado durante buena parte del día y aumento ligero de nubes hacia la noche.

En la zona serrana, particularmente en El Salto, persistirá el ambiente más fresco del estado. Para este domingo se esperan mínimas cercanas a los 8 grados y máximas de hasta 24 grados, con cielo mayormente despejado durante la mañana y tarde, lo que también marca una jornada más tranquila en comparación con el sábado.

Por su parte, en municipios del noroeste y sierra norte, como Guanaceví, se mantendrá el contraste entre la mañana y la tarde. El pronóstico marca temperaturas cercanas a los 9 grados al amanecer y máximas de alrededor de 28 grados, con cielo despejado a mayormente soleado durante casi toda la jornada.

En la región de las Quebradas, en municipios como Tamazula, continuará el ambiente más intenso del estado. Ahí se estiman temperaturas mínimas de alrededor de 18 grados y máximas de hasta 36 grados centígrados, con cielo soleado y calor fuerte durante las horas centrales del día.

De manera general, Durango tendrá este domingo un día de más sol, menos inestabilidad y calor por la tarde, con mejores condiciones para actividades al aire libre, aunque sin dejar de lado las precauciones por las altas temperaturas en regiones como la Laguna y las Quebradas. La recomendación es no confiarse del fresco matutino, mantenerse hidratado y tomar previsiones si se va a permanecer bajo el sol durante varias horas.