Clima en Durango: viernes con pronóstico de 30 grados en la capital y tormentas hacia la tarde

El viernes llegará a Durango con una jornada que podría arrancar despejada en la capital, pero cambiar conforme avance el día. Aunque durante la mañana se esperan lapsos de sol y ambiente fresco, el pronóstico vuelve a colocar tormentas eléctricas hacia la tarde, por lo que el cierre laboral de la semana no viene completamente seco.

Para este viernes 7 de agosto, Durango perfila un día con mañana fresca, tarde calurosa y lluvias en varias regiones. La ciudad de Durango alcanzará una máxima cercana a los 30 grados, mientras que la Comarca Lagunera se mantendrá como una de las zonas más calurosas, con temperaturas de hasta 36 grados. En la sierra y el noroeste del estado también aparecen chubascos y tormentas durante la segunda mitad del día.

En la ciudad de Durango, el viernes arrancará con temperaturas cercanas a los 14 grados centígrados durante las primeras horas. Hacia la tarde, el termómetro alcanzará alrededor de los 30 grados, con cielo mayormente despejado y soleado durante la mañana y parte del mediodía. Sin embargo, el pronóstico marca tormentas eléctricas hacia las 17:00 y 18:00 horas, antes de una noche con cielo parcialmente nublado a mayormente despejado.

Para la Comarca Lagunera, en municipios como Gómez Palacio y Lerdo, el ambiente será más pesado. El día iniciará con temperaturas cercanas a los 24 grados, mientras que por la tarde alcanzará hasta 36 grados centígrados. En esta región se esperan varias horas de sol y sin señal importante de lluvia en el desglose consultado, por lo que el calor será el principal factor a considerar durante la jornada.

En el norte y centro del estado, como Santiago Papasquiaro, se prevé una jornada con mañana fresca y tarde cálida. Las temperaturas rondarán entre los 14 y 29 grados centígrados, con cielo mayormente despejado durante la mañana y aumento de nubosidad después del mediodía. En esta región aparecen tormentas eléctricas entre las 15:00 y 16:00 horas.

En la zona serrana, particularmente en El Salto, persistirá el ambiente más fresco del estado. Para este viernes se espera una mínima cercana a los 11 grados y una máxima de alrededor de 23 grados centígrados. El cielo tendrá mayor presencia de sol durante la mañana, pero la lluvia aparece en el pronóstico hacia la tarde, con episodios alrededor de las 14:00 y 17:00 horas.

Por su parte, en municipios del noroeste y sierra norte, como Guanaceví, el día iniciará con temperaturas cercanas a los 15 grados, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará alrededor de los 29 grados. Ahí se prevén chubascos hacia las 14:00 y 15:00 horas, lluvia alrededor de las 17:00 horas y tormentas eléctricas hacia la noche.

En la región de las Quebradas, en municipios como Tamazula, continuará el ambiente caluroso, con mínimas cercanas a los 19 grados y máximas de hasta 34 grados centígrados. Aunque la mañana será mayormente soleada, el pronóstico marca tormentas eléctricas entre las 14:00 y 15:00 horas, antes de un cierre más nublado.

De manera general, Durango tendrá este viernes una jornada con calor moderado en la capital, temperaturas más altas en la Laguna y Tamazula, además de lluvias o tormentas en la sierra, el noroeste y algunas zonas de las Quebradas. La recomendación es no confiarse del cielo despejado de la mañana, cargar paraguas si se sale por la tarde y manejar con precaución en tramos donde pueda presentarse lluvia.