Clima en Durango: ¿viernes de sol o de lluvia en la capital? Esto dice el pronóstico

El viernes llegará a Durango con un pronóstico que podría dejar buena parte del día sin lluvia en la capital, aunque el cierre de la jornada sí marca un cambio. Durante la mañana y la tarde se esperan lapsos de sol y ambiente cálido, pero hacia la noche aparecen tormentas eléctricas.

Para este viernes 21 de agosto, Durango tendrá un día con mañana fresca, tarde calurosa y condiciones más variables al final del día. La ciudad de Durango alcanzará una máxima cercana a los 31 grados, mientras que en la Comarca Lagunera el termómetro volverá a subir con fuerza, con valores de hasta 37 grados. En Tamazula también se mantiene calor, acompañado de tormentas durante la tarde.

En la ciudad de Durango, el viernes arrancará con temperaturas cercanas a los 14 grados centígrados durante las primeras horas. Hacia la tarde, el termómetro alcanzará alrededor de los 31 grados, con cielo despejado y soleado durante la mañana, así como parcialmente soleado durante parte de la tarde. Sin embargo, el pronóstico marca tormentas eléctricas hacia las 21:00 y 22:00 horas, por lo que la respuesta corta es que sí podría llover, pero principalmente durante la noche.

Para la Comarca Lagunera, en municipios como Gómez Palacio y Lerdo, el ambiente será mucho más caluroso. El día iniciará con temperaturas cercanas a los 24 grados, mientras que por la tarde alcanzará hasta 37 grados centígrados. En esta región se esperan varias horas de sol, aunque también aparece señal de tormenta eléctrica hacia las 17:00 horas, antes de un cierre más despejado.

En el norte y centro del estado, como Santiago Papasquiaro, se prevé una jornada fresca por la mañana y calurosa durante la tarde. Las temperaturas rondarán entre los 13 y 32 grados centígrados, con cielo soleado durante buena parte del día y aumento de nubosidad hacia la noche, sin señal importante de lluvia en el desglose consultado.

En la zona serrana, particularmente en El Salto, persistirá el ambiente más fresco del estado. Para este viernes se espera una mínima cercana a los 10 grados y una máxima de alrededor de 24 grados centígrados. El cielo se mantendrá soleado durante la mañana y con nubes intermitentes por la tarde, sin lluvia marcada en el pronóstico consultado.

Por su parte, en municipios del noroeste y sierra norte, como Guanaceví, el día iniciará con temperaturas cercanas a los 14 grados, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará alrededor de los 33 grados. Ahí también se espera una jornada mayormente soleada, con nubes intermitentes hacia la tarde-noche y sin lluvia marcada en el desglose consultado.

En la región de las Quebradas, en municipios como Tamazula, continuará el ambiente caluroso, con mínimas cercanas a los 20 grados y máximas de hasta 35 grados centígrados. Aunque la mañana será soleada, el pronóstico marca tormentas eléctricas entre las 14:00 y 15:00 horas, antes de un cierre más nublado y cálido.

De manera general, Durango tendrá este viernes una jornada con varias horas de sol en la capital, calor fuerte en La Laguna, Guanaceví y Tamazula, además de lluvias más puntuales hacia la tarde y noche. La recomendación es no confiarse si se sale tarde, mantenerse hidratado durante las horas de más calor y tomar precauciones en zonas donde pueda presentarse actividad eléctrica.