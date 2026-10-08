Clima en Durango: viernes más templado y con pocas señales de lluvia en la capital

El cierre de la semana laboral llegará a Durango con un panorama más estable que el registrado durante los primeros días de octubre. Para este viernes 9, la capital tendrá temperaturas templadas durante la tarde, una mañana fresca y pocas señales de lluvia en el pronóstico.

Los modelos consultados colocan a la ciudad de Durango con una temperatura mínima cercana a los 12 o 13 grados centígrados, mientras que la máxima se movería entre los 24 y 27 grados, dependiendo del modelo. El cielo tendrá periodos de sol y nubosidad ligera durante distintos momentos del día.

A diferencia del lunes y martes, cuando la humedad y las lluvias dominaron buena parte del panorama, este viernes se perfila con condiciones más secas para la capital. Aunque no puede descartarse completamente alguna precipitación aislada, la señal dominante es de una jornada más estable.

Durante las primeras horas seguirá sintiéndose fresco, por lo que una prenda ligera será recomendable para quienes salgan temprano. Conforme avance la mañana, la temperatura irá aumentando hasta alcanzar sus valores más altos durante la tarde.

La Laguna seguirá más cálida

En la Comarca Lagunera, particularmente en Gómez Palacio y Lerdo, el ambiente será más cálido que en la capital. Para Gómez Palacio, AccuWeather coloca una máxima cercana a los 29 o 30 grados centígrados y una mínima alrededor de los 18 grados, manteniéndose la región como una de las zonas con temperaturas más elevadas del estado.

Sierra con mañanas frías

En la zona serrana, especialmente en El Salto, continuará el contraste térmico. El pronóstico coloca temperaturas máximas alrededor de los 20 a 25 grados centígrados, mientras que las mínimas podrían bajar hasta cerca de los 8 a 12 grados, dependiendo de la zona y el modelo consultado.

Más al norte, municipios como Santiago Papasquiaro y Santa María del Oro tendrán también mañanas frescas y tardes templadas, con temperaturas que rondarán entre los 24 y 25 grados como máxima.

En regiones occidentales y de las Quebradas, el panorama puede ser distinto. Municipios como Topia todavía mantienen posibilidad de chubascos durante la tarde, mientras que zonas como Tayoltita conservarán ambiente mucho más cálido y húmedo, con posibilidad de tormentas puntuales.

A nivel nacional, Conagua prevé para este viernes lluvias intensas y muy fuertes, principalmente hacia estados del Pacífico sur y sureste del país, mientras Durango no aparece entre las entidades con los acumulados más importantes del día.

De manera general, el viernes traerá un panorama más estable para Durango capital, con mañana fresca, tarde templada y baja señal de lluvia. La Laguna continuará más cálida y la sierra mantendrá temperaturas considerablemente más bajas durante las primeras horas.