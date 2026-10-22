Clima en Durango: viernes soleado en la capital y máxima cercana a los 28 grados

El cierre de la semana laboral llegará a Durango con un panorama mucho más estable para la capital. Después de varios días con cambios marcados de temperatura y nubosidad, este viernes 23 de octubre se espera una jornada mayormente soleada, con una tarde templada a cálida y pocas probabilidades de lluvia.

En la ciudad de Durango, la mañana comenzará fresca, con temperaturas cercanas a los 11 grados centígrados, mientras que por la tarde el termómetro podría alcanzar alrededor de los 28 grados. El cielo se mantendrá principalmente despejado, con algunas nubes durante las últimas horas de la tarde.

La probabilidad de precipitación será muy baja, de apenas 2 a 4 por ciento, de acuerdo con los pronósticos consultados, por lo que la señal dominante es de un viernes seco para la capital. También se esperan vientos ligeros durante prácticamente toda la jornada.

El contraste entre mañana y tarde volverá a ser importante. Cerca de las 7:00 horas, el termómetro rondará los 12 grados, mientras que entre las 15:00 y 17:00 horas podría acercarse a los 27 o 28 grados, antes de volver a descender rápidamente después de la puesta del sol.

La Laguna tendrá una tarde más cálida

En la Comarca Lagunera, particularmente en Lerdo y Gómez Palacio, el viernes será más caluroso. Para Lerdo, el pronóstico por hora coloca temperaturas cercanas a los 30 grados centígrados durante la tarde, con cielo despejado y prácticamente sin probabilidad de lluvia durante las horas de mayor temperatura.

En el norte del estado, Santiago Papasquiaro tendrá una jornada también estable, con temperaturas cercanas a los 12 grados como mínima y alrededor de 27 grados como máxima. El cielo alternará nubes y periodos de sol, con baja probabilidad de precipitación.

El Salto sí mantiene posibilidad de lluvia

El panorama cambia en la zona serrana. Para El Salto se prevé una máxima cercana a los 21 grados centígrados y una mínima alrededor de los 9 grados, además de posibilidad de uno o dos chubascos durante la tarde. La probabilidad de precipitación ronda el 57 por ciento.

En las Quebradas, Tamazula conservará temperaturas considerablemente más altas. Para este viernes se esperan alrededor de 33 grados como máxima y cerca de 19 grados como mínima, con posibilidad de alguna tormenta aislada durante la tarde.

De manera general, Durango tendrá un viernes con condiciones bastante más estables en la capital, calor moderado durante la tarde y pocas señales de lluvia. La Laguna y Tamazula serán nuevamente las regiones más cálidas, mientras la sierra conservará mañanas frías y mayor posibilidad de precipitación.

Para quienes salgan temprano en la capital seguirá siendo recomendable una chamarra ligera, aunque durante la tarde el ambiente será mucho más cálido y con abundante presencia de sol.