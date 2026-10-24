Clima en Durango: ¿volverá a llover este domingo? La capital tendrá tarde de 26 grados

El domingo llegará a Durango con un cambio respecto a las condiciones más estables del viernes. Para la capital se espera una jornada templada, con periodos de sol, pero nuevamente con posibilidad de tormentas eléctricas en algunos sectores.

Para este domingo 25 de octubre, la ciudad de Durango tendrá una temperatura mínima cercana a los 12 grados centígrados, mientras que la máxima rondará los 26 grados. El pronóstico general apunta a cielo parcialmente soleado, con aumento de nubosidad y condiciones para tormentas aisladas.

Durante las primeras horas se mantendrá el ambiente fresco, especialmente antes del amanecer. Conforme avance la mañana, el termómetro comenzará a subir hasta alcanzar sus valores más altos durante la tarde.

La posibilidad de lluvia será uno de los principales puntos a seguir. AccuWeather mantiene alrededor de 40 por ciento de probabilidad de precipitación, con tormentas eléctricas en partes de la zona, por lo que las lluvias podrían presentarse de manera irregular y no necesariamente en toda la ciudad.

La Laguna seguirá más cálida

En la Comarca Lagunera, particularmente en Gómez Palacio y Lerdo, el domingo continuará con temperaturas más elevadas que en la capital.

Para Gómez Palacio, Meteored prevé temperaturas que podrían alcanzar aproximadamente los 31 grados centígrados, con mínima cercana a los 17 grados, además de cielos mayormente despejados durante buena parte del día.

El viento también tendrá presencia en la región, con rachas que podrían acercarse a los 36 kilómetros por hora durante la noche.

La sierra tendrá una jornada mucho más fresca

En El Salto, el contraste será considerable. El pronóstico coloca para este domingo una máxima cercana a los 19 grados centígrados y una mínima alrededor de los 8 grados, por lo que seguirá siendo una de las zonas más frías del estado.

En Santiago Papasquiaro, la temperatura se moverá aproximadamente entre los 11 y 24 grados, con una jornada más templada que en la capital y mañanas todavía frescas.

Por su parte, Guanaceví tendrá una mínima cercana a los 11 grados y una máxima alrededor de los 23 grados, manteniéndose también con un ambiente fresco durante buena parte del día.

Tamazula seguirá muy por encima del resto

En las Quebradas, el panorama continuará siendo mucho más cálido. Para Tamazula se prevé una máxima cercana a los 33 o 34 grados centígrados, con mínima alrededor de los 18 grados, marcando uno de los contrastes más fuertes dentro del estado.

De manera general, Durango tendrá un domingo de contrastes: la capital se mantendrá templada, pero con posibilidad de tormentas; la Laguna seguirá más cálida, la sierra tendrá mañanas frías y Tamazula conservará temperaturas considerablemente más altas.

Para quienes salgan temprano en la capital, seguirá siendo recomendable una prenda ligera, mientras que por la tarde convendrá mantenerse atento a cambios de cielo y no descartar lluvia aislada.