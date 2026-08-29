Clima en Durango: ¿vuelve el calor este domingo a la capital? Esto marca el pronóstico

El domingo llegará a Durango con un repunte de temperatura en la capital, donde el termómetro podría alcanzar de nuevo los 30 grados. Aunque la mañana se perfila con lapsos de sol y ambiente fresco, el pronóstico todavía mantiene posibilidad de tormentas eléctricas después del mediodía.

Para este domingo 30 de agosto, Durango tendrá un día con mañana fresca, tarde cálida y lluvias puntuales en distintas regiones del estado. La ciudad de Durango alcanzará una máxima cercana a los 30 grados, mientras que la Comarca Lagunera se mantendrá más calurosa, con valores de hasta 35 grados. En la sierra, el norte y las Quebradas también aparecen lluvias o tormentas en distintos momentos del día.

En la ciudad de Durango, el domingo arrancará con temperaturas cercanas a los 15 grados centígrados durante las primeras horas. Hacia la tarde, el termómetro alcanzará alrededor de los 30 grados, con cielo parcialmente soleado durante la mañana y mayor nubosidad después del mediodía. El pronóstico marca tormentas eléctricas entre las 14:00 y 15:00 horas, antes de un cierre con nubes intermitentes y cielo mayormente despejado hacia la noche.

Para la Comarca Lagunera, en municipios como Gómez Palacio y Lerdo, el ambiente será más caluroso. El día iniciará con temperaturas cercanas a los 23 grados, mientras que por la tarde alcanzará hasta 35 grados centígrados. En esta región se esperan varias horas de sol y sin señal importante de lluvia en el desglose consultado, por lo que el calor será el principal factor a considerar.

En el norte y centro del estado, como Santiago Papasquiaro, se prevé una mañana fresca y una tarde cálida. Las temperaturas rondarán entre los 14 y 30 grados centígrados, con cielo soleado durante buena parte de la mañana y aumento de nubosidad después del mediodía. En esta zona aparecen chubascos hacia las 15:00 horas y tormentas eléctricas durante la noche.

En la zona serrana, particularmente en El Salto, persistirá el ambiente más fresco del estado. Para este domingo se espera una mínima cercana a los 11 grados y una máxima de alrededor de 22 grados centígrados. Ahí se prevén lluvias entre las 14:00 y 15:00 horas, además de chubascos hacia las 23:00 horas, por lo que será una de las regiones donde conviene no confiarse del cielo de la mañana.

Por su parte, en municipios del noroeste y sierra norte, como Guanaceví, el día iniciará con temperaturas cercanas a los 14 grados, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará alrededor de los 30 grados. En esta región aparecen tormentas eléctricas después del mediodía y nuevamente durante la noche, principalmente entre las 20:00 y 21:00 horas.

En la región de las Quebradas, en municipios como Tamazula, continuará el ambiente caluroso, con mínimas cercanas a los 20 grados y máximas de hasta 33 grados centígrados. Aunque la mañana será mayormente soleada, el pronóstico marca tormentas eléctricas hacia las 18:00 horas y nuevamente cerca de las 23:00 horas.

De manera general, Durango tendrá este domingo una jornada con calor moderado en la capital, temperaturas más altas en la Laguna y Tamazula, además de lluvias o tormentas en distintos puntos durante la tarde y noche. La recomendación es no confiarse del sol de la mañana, cargar paraguas si se sale después del mediodía y manejar con precaución en zonas serranas o tramos donde pueda presentarse lluvia.