Club América celebra 110 años con jersey conmemorativo: ¿cuánto cuesta?

Este sábado el América estrenará su jersey conmemorativo por sus 110 años de historia, que los cumplirá el próximo lunes 12 de octubre. Esta noche ante Monterrey en el estadio Banorte, las Águilas lucirán este nuevo modelo que enamoró a los aficionados azulcremas en redes sociales.

La playera está inspirada en los años 70 y tiene un diseño elegante, con cuello circular y mangas azules, con el pecho color crema y el escudo retro de las Águilas.

En la década de los 70, el América conquistó dos títulos de Liga, uno de Copa, un Campeón de Campeones, un Campeón de Campeones de la Concacaf y una Copa Interamericana. Para promocionar la playera, la escuadra de Coapa eligió a futbolistas del primer equipo varonil y femenil como Henry Martín, Alejandro Zendejas, Israel Reyes, Dagoberto Espinoza, Isaís Violante, Irene Guerrero, Jana Gutiérrez y Geyse Ferreira.

Cabe resaltar que la colección incluye chamarra, hoodie, camiseta, gorra y pants.

De inmediato, en redes sociales los aficionados americanistas comenzaron a preguntarse cuánto cuesta esta nueva camiseta con diseño histórico, y a continuación les contamos cuánto debe gastar un aficionado de las Águilas para tener este jersey conmemorativo.

Así mismo, la directiva de las Águilas invitó a su afición a pintar el Coloso de Santa Úrsula de color amarillo esta noche, por lo que muchos tomarán la oportunidad de comprarse su camiseta.

Adidas

¿Cuánto cuesta el nuevo jersey del América por los 110 años?

Jersey para hombres: 2 mil 999 pesos

Jersey manga larga para hombres: 3 mil 199 pesos

Jersey para mujeres: 2 mil 999 pesos

Jersey para niños: mil 999 pesos

Todos estos jerseys cuestan lo mismo si deseas comprar la versión en azul, también disponible en el sitio de Adidas.