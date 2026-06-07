Club Campestre se corona campeón tras vencer en penales al Atlético Campestre FC

La final de la categoría Primera División de la Liga de Futbol Benito Juárez estuvo a la altura de las expectativas. Club Campestre y Atlético Campestre FC protagonizaron un intenso encuentro lleno de disputa física, entrega y emociones que se extendió hasta la tanda de penales , donde finalmente el Club Campestre logró imponerse por marcador de 5-4 para quedarse con el campeonato.

Desde el silbatazo inicial, ambos equipos mostraron por qué habían llegado hasta la disputa por el título. Las oportunidades de gol fueron escasas debido al orden defensivo y la intensidad con la que se peleó cada balón en todos los sectores del campo.

Una batalla que se extendió hasta el alargue

Con el marcador sin movimiento tras los 90 minutos, la final tuvo que definirse en tiempos extras. El desgaste físico comenzó a hacerse evidente en ambos equipos, cuyos jugadores habían dejado todo sobre el terreno de juego durante el encuentro.

Los cuerpos técnicos recurrieron a varias modificaciones para refrescar sus alineaciones, ya que los calambres y el cansancio comenzaron a aparecer conforme avanzaban los minutos. Aun así, ninguno de los dos equipos renunció al ataque y continuaron buscando el gol que les permitiera evitar la definición desde los once pasos.

Sin embargo, el esfuerzo defensivo de ambas escuadras terminó imponiéndose y el empate persistió hasta el final del tiempo suplementario.

Los penales definieron al campeón

La tensión aumentó cuando llegó el momento de la tanda de penales. Cada cobro representaba una enorme presión para los jugadores, conscientes de que cualquier error podría definir el destino del campeonato.

El momento decisivo llegó cuando Francisco "Paco", encargado de realizar el segundo cobro del Atlético Campestre FC, impactó su disparo en el travesaño . La falla se convirtió en la única diferencia dentro de una serie en la que el resto de los cobradores mostraron gran efectividad desde los once metros.

Tras ese fallo, los jugadores de ambos equipos mantuvieron la calma y convirtieron sus respectivos disparos, manteniendo la emoción hasta el último cobro.

Club Campestre levanta el trofeo

Al finalizar la serie, el marcador quedó 5-4 en favor del Club Campestre, que pudo celebrar la obtención del campeonato después de una final sumamente cerrada y disputada.

El conjunto campeón encontró en la tanda de penales la recompensa a un partido en el que mostró orden, determinación y fortaleza mental para soportar la presión de una definición tan exigente.

Al final, la diferencia fue mínima, pero suficiente para que el Club Campestre levantara el trofeo y se proclamara campeón de la categoría Primera División.