Clúster Audiovisual concluye ciclo de exhibición de cortos duranguenses

El Clúster Audiovisual de Durango, en colaboración con la Filmoteca UJED, realizó "En Durango se hace cine", una muestra de cortometrajes para Comunidad en Diálogo, un grupo de análisis interesado en conocer historias, miradas y voces que reflejan el talento y la diversidad de nuestro estado.

Durante la muestra se proyectaron los cortometrajes “El cielo está llorando”, de Larissa Chávez; “Diestro”, de Alan Mercado; “Rumbo al Mictlán”, de María Sinaí Díaz; “Despierta”, de Vivyan Castro; “Tɨtbi jurnɨk kam”, creación colectiva de las y los alumnos de la primaria Ollintonatiuh de Santiago Teneraca; “Gu ubii na cham aa' na ya oi'ñga'ndɨr jimia'”, de Nicolasa Soto; “Los alumnos foráneos”, de Jesús Salvador, Octavio Soto y Filiberto Flores; “Incendio”, de Javier Jacinto de la Cruz; “Brujería”, de Juan José Hinojosa; “Forasteros”, de Juan Pablo Domínguez; “Castigo”, de Marco Esquivel; y “Elvira”, de Emilia Carreón.

“Agradecemos a la Biblioteca Central de la UJED por abrir sus puertas para esta actividad y a todas y todos los directores que generosamente facilitaron sus cortometrajes para hacer posible esta proyección”, dijo en un comunicado en redes sociales el Clúster Audiovisual de Durango.

El Clúster Audiovisual de Durango tiene como tarea generar espacios donde el trabajo de las y los realizadores llegue constantemente a nuevos públicos. Cada proyección es una oportunidad para que las películas encuentren espectadores, despierten preguntas y fortalezcan el vínculo entre el cine y la comunidad.

“Seguiremos creando espacios para que el cine duranguense encuentre nuevas pantallas y nuevos públicos”, concluyeron.