CMLL: ¿Eddie Kingston debutará en la Arena México? Esta es la gran verdad sobre su llegada

El luchador estadounidense Eddie Kingston, una de las figuras más emblemáticas y queridas de All Elite Wrestling (AEW), se encuentra muy cerca de debutar formalmente en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). Esta sorpresiva noticia ha generado enorme expectativa entre la afición mexicana, que anhela presenciar su estilo recio y visceral sobre la mítica lona de la Arena México.

Otra estrella de AEW, con rumbo a la 'Seria y Estable'

El rumor cobró fuerza tras la confirmación de la promotora independiente Beyond Wrestling. A través de un comunicado, la empresa anunció que Kingston canceló su participación en el evento "Americanrana", programado para el 28 de agosto, debido a que fue programado por AEW para cumplir con compromisos internacionales pactados directamente con el CMLL.

La veracidad de su llegada a territorio mexicano resulta sumamente alta. La alianza estratégica entre AEW y la compañía mexicana ha facilitado un constante intercambio de talento. Al ser un requerimiento de su empresa principal, la presentación del gladiador neoyorquino en suelo azteca es prácticamente un hecho, aunque la promotora local aún no lo oficialice.

¿Quién sería el posible rival de Kingston?

Respecto a las fechas, todo apunta a que su debut ocurriría a finales de agosto. La cita más probable sería una función de "Viernes Espectacular" en la Catedral de la Lucha Libre, coincidiendo con las fechas liberadas en su agenda norteamericana. Este marco representaría un escenario idóneo para su ansiada presentación.

En cuanto a sus posibles oponentes, el estilo brusco de Kingston encajaría a la perfección frente a estandartes del bando rudo o técnico. Nombres como Volador Jr., Místico, Bárbaro Cavernario o Último Guerrero destacan como rivales ideales para ofrecer un choque de estilos de altísimo nivel técnico y físico.

Con este paso, Kingston sumará un hito a su carrera al adaptarse al estilo mexicano. El CMLL consolida su alianza internacional ofreciendo carteleras atractivas con figuras mundiales que prometen encender la pasión de la afición en la Arena México.