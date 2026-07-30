CMLL: ¡OFICIAL! Místico vs Averno pactan un Máscara contra Cabellera para el 93 Aniversario

La rivalidad más emblemática de la lucha libre mexicana contemporánea alcanzará su punto culminante en el esperado 93 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). Tras varias semanas de altísima tensión, agresiones y acaloradas declaraciones cruzadas, la organización hizo oficial el histórico combate de apuestas de Máscara contra Cabellera entre Místico y Averno, prometiendo abarrotar las gradas de la mítica Arena México.

Una rivalidad que ha trascendido el tiempo

Esta enemistad no es fortuita, sino que representa un capítulo dorado del pancracio nacional iniciado a mediados de la década de los 2000. Místico, el "Rey de Plata y Oro", y Averno, "El Amo y Señor", han estelarizado violentas batallas que marcaron a toda una época. Aunque Averno perdió su incógnita en 2011 ante La Sombra, su cotizada cabellera mantiene un valor incalculable frente a la valiosa tapa de su acérrimo rival.

Ambos gladiadores buscan saldar cuentas

El detonante reciente ocurrió el pasado "Viernes Espectacular", donde Místico sufrió una grave lesión en la rodilla izquierda tras un duro e implacable castigo. El ídolo técnico acusó públicamente a Averno y a sus aliados de Los Infernales (Mephisto y Euforia) de actuar antideportivamente al destrozarle la máscara y continuar atacándolo aun cuando el gladiador pidió detener el combate debido al severo dolor.

Lejos de retractarse, Averno aceptó formalmente el desafío lanzado por el orgullo de Tepito. El experimentado líder rudo aseveró que las rencillas entre profesionales deben resolverse sobre el cuadrilátero y no con quejas ante la directiva, confirmando que expondrá gustoso su melena contra la apreciada capucha del técnico en el evento más relevante del año.

Una cartelera que ya tiene su atractivo máximo

Respecto a la cartelera confirmada hasta el momento, la directiva del CMLL oficializó este duelo de apuestas como el combate estelar de la magna velada. Si bien el resto del programa de luchas se revelará paulatinamente durante las próximas semanas, este enfrentamiento ya se consolida como el atractivo principal e indiscutible que encabezará la venta de boletos.

El choque entre el ídolo técnico y la leyenda ruda garantiza una noche inolvidable cargada de dramatismo, técnica refinada y pasión. El 93 Aniversario del CMLL quedará grabado en los anales del deporte espectáculo cuando una mítica máscara o una cotizada cabellera caigan definitivamente sobre la lona sagrada de la Arena México, cerrando con broche de oro un capítulo histórico.