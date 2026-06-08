CNTE asegura que desaparición de Usicamm 'no es suficiente'

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtieron que la propuesta del gobierno federal para desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm) no resulta suficiente y no da cumplimiento a sus demandas, por lo que alertaron que el plantón que llevan a cabo desde el pasado 01 de junio, no solo continuará, sino que se reforzará.

"La Usicamm sigue siendo un sistema de burocracia total para el ingreso y promoción de los compañeros, pero lo que nosotros necesitamos es una reforma de fondo, no solamente que nos digan en el discurso que por fin desaparece la Usicamm, como si fuera algo nuevo, como si nos sorprendiera... ...eso no nos satisface, por eso hacemos un llamado a todos los compañeros y compañeras para reforzar el plantón", declaró la secretaría general de la sección XIV de la CNTE, Elvira Veleces Morales.