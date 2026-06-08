CNTE Durango se suma a caravana nacional rumbo a la Ciudad de México

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Durango se sumarán a la Caravana Nacional por la Libertad de los Presos Políticos, que recorrerá varios estados del país antes de arribar a la Ciudad de México el próximo jueves.

Los participantes partirán desde Torreón y Gómez Palacio con destino a Durango, para posteriormente continuar su recorrido por Zacatecas, San Luis Potosí y Toluca , hasta llegar a la capital del país.

Miembros de la CNTE informaron que recientemente se conformó un Frente por la Unidad de Coordinadoras, cuyo objetivo es respaldar las distintas movilizaciones sociales que actualmente se desarrollan en México, entre ellas la huelga de trabajadores del Nacional Monte de Piedad.

Antonio Jiménez, vocero del movimiento, señaló que la lucha se desarrolla en varias etapas y tiene como propósito fortalecer la solidaridad entre organizaciones sociales y sindicales.

Explicó que una primera fase contempla el apoyo a los diversos movimientos de protesta que se realizan en el país, incluidos paros laborales, huelgas y las acciones emprendidas por colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.

La segunda etapa está enfocada en las demandas propias del magisterio agrupado en la CNTE , entre ellas un incremento salarial, mejores condiciones para la jubilación y la abrogación de la Ley del Sistema de Pensiones, entre otras exigencias que mantienen vigentes las movilizaciones en la Ciudad de México.

Por ello, una representación de maestros duranguenses viajará a la capital del país para participar en la marcha nacional convocada para el próximo jueves, fecha que coincide con la inauguración de la Copa Mundial de Futbol.