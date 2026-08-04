Coca-Cola aumenta sus precios en México: estos productos costarán hasta 5 pesos más

Un nuevo golpe al bolsillo de las familias mexicanas fue anunciado recientemente, al confirmarse que a partir de este martes 4 de agosto varios productos de la familia Coca Cola subirían de precio, con aumentos que van desde uno hasta los cinco pesos por botella.

A través del Fomento Económico Mexicano (FEMSA) se dio a conocer el aumento del precio final de varios productos de la marca Coca Cola, debido a un incremento en algunos de los insumos para producción.

En México, los productos de la familia Coca Cola son algunos de los más consumidos, pues en miles de hogares este refresco forma parte de la mesa diariamente, por lo que un incremento en precios puede llegar a repercutir de manera considerable en la economía de algunos mexicanos.

De acuerdo con información difundida a través de diversos medios de comunicación, la lista de nuevos precios fue entregada desde hace días a tienditas, detallando los incrementos que tendría cada una de las presentaciones ofrecidas en los establecimientos.

Lista de nuevos precios

Botella de 250 mililitros: de 12 a 14 pesos.

de 12 a 14 pesos. Botella chubby de 255 mililitros: de 13 a 14 pesos.

de 13 a 14 pesos. Lata de 355 mililitros: de 22 a 23 pesos.

de 22 a 23 pesos. Coca Cola sin azúcar de 355 mililitros: de 8 a 10 pesos.

de 8 a 10 pesos. Coca Cola sin azúcar de 600 mililitros: de 18 a 20 pesos.

de 18 a 20 pesos. Botella retornable de 1.35 litros: de 35 a 37 pesos.

de 35 a 37 pesos. Botella retornable de 1.75 litros: de 40 a 42 pesos.

de 40 a 42 pesos. Botella retornable de 2.25 litros: de 46 a 49 pesos.

de 46 a 49 pesos. Botella de 3 litros: de 50 a 52 pesos.

de 50 a 52 pesos. Botella retornable 2 litros: de 36 a 38 pesos.

de 36 a 38 pesos. Botella de 1.25 litros: de 23 a 25 pesos.

de 23 a 25 pesos. Agua Ameyal de 355 mililitros: de 5 a 10 pesos.

de 5 a 10 pesos. Bebidas sin calorías, de 355 mililitros: de 8 a 10 pesos.

Aunque en algunos productos la variación de precios es únicamente de un peso, en algunos otros el incremento es más considerable, y en un consumo frecuente se puede traducir en varios pesos al mes.

¿Por qué aumentaron?

Tal como lo señaló Femsa, la embotelladora de Coa Cola indicó que el ajuste de precios es debido al incremento en el costo de algunos insumos usados para la elaboración de los productos de la marca.

“En línea con el aumento del precio de algunos insumos usados para la elaboración de nuestros productos, nos vemos en la necesidad de aumentar los precios a partir del martes 4 de agosto. Seguimos ofreciendo diferentes opciones para refrescar a nuestros consumidores”, indicó FEMSA a través de Comunicación Corporativa.

El incremento a los precios de los productos Coca Cola llega cerca de 8 meses después del último aumento, el cual fue a mediados de diciembre de 2025, cerrando el año pasado con una afectación a la economía de muchos.