Coche deportivo y camioneta se impactan en carretera a Santiago Papasquiaro

La noche de este viernes 19 de junio se registró un accidente automovilístico sobre la carretera Francisco Zarco, también conocida como la carretera a Santiago, a la altura del kilómetro 33, cerca del poblado El Progreso, en el municipio de Canatlán.

El percance generó la movilización de diversas corporaciones de auxilio y seguridad, luego de que se reportara un hecho vial en dicho tramo carretero, en el cual participó un vehículo deportivo y una camioneta tipo pick-up.

Personal de emergencia arribó al lugar para realizar la valoración de la escena y verificar la situación de las personas involucradas en el accidente.

De acuerdo con la información recabada, en el sitio se localizaron principalmente daños materiales derivados del choque, sin que inicialmente se reportaran personas lesionadas de gravedad.

Sin embargo, una persona recibió atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente fue trasladada a un hospital para recibir atención médica más especializada, debido a las lesiones que presentó.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Canatlán, así como paramédicos de la Cruz Roja, participaron en las labores de auxilio y en el resguardo de la zona para prevenir otro incidente.

Las corporaciones de emergencia permanecieron en el lugar hasta el arribo de las autoridades competentes, quienes se hicieron cargo de las diligencias correspondientes y del deslinde de responsabilidades.

El accidente provocó momentos de tensión entre automovilistas que circulaban por la carretera, aunque la situación fue controlada por los cuerpos de emergencia, que concluyeron las maniobras sin mayores contratiempos.