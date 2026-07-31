Coche invade carril a repartidor de pizza en Felipe Pescador y lo impacta

Un repartidor de una pizzería terminó hospitalizado luego de verse involucrado en un accidente de motocicleta ocurrido el mediodía del jueves sobre el bulevar Felipe Pescador, a la altura de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El lesionado fue identificado como Yahir Martínez López, de 44 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento Villas del Guadiana VI.

Horas después del percance ingresó al Hospital General 450, donde quedó bajo atención médica.

De acuerdo con la información recabada, el accidente ocurrió alrededor de las 12:00 horas, cuando el trabajador circulaba a bordo de una motocicleta de la marca Honda, línea Cargo 125, modelo 2011, color amarillo, propiedad de la empresa Daddos Pizza.

Según su versión, al pasar frente a los cajeros de la CFE un automóvil de la marca Dodge, línea Vision, color blanco, salió del estacionamiento e invadió el carril por el que circulaba. Presuntamente, el conductor ya se había incorporado al bulevar, pero al advertir la presencia de otro vehículo intentó regresar a su trayectoria, cerrándole el paso al motociclista.

La maniobra provocó que la motocicleta se impactara contra la parte trasera derecha del automóvil, lo que ocasionó que el repartidor saliera proyectado y cayera sobre el pavimento. Personas que se encontraban en el lugar acudieron de inmediato para auxiliarlo mientras llegaban los cuerpos de emergencia.

En el Hospital General 450, los médicos le diagnosticaron de manera preliminar una probable fractura de tibia y peroné, además de múltiples golpes en diferentes partes del cuerpo, por lo que permanece bajo observación y tratamiento especializado.

Del accidente tomó conocimiento personal de Tránsito Municipal, que inició el procedimiento correspondiente para determinar las responsabilidades de los conductores involucrados y esclarecer cómo ocurrió el percance.